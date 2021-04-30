Режиссер Никольская рассказала, может ли роль влиять на реальную жизнь актеров

Жизнь актеров только на первый взгляд может показаться светлой и безоблачной, на самом деле это — тяжелейший труд и масса издержек профессии. Режиссер, продюсер, психолог Алена Никольская в разговоре с ФАН рассказала, может ли роль влиять на реальную жизнь актеров.

«Актерская профессия заставляет человека проживать огромное количество других, чужих жизней. Это всегда, с одной стороны, очень интересно, а с другой — это несет за собой далеко не радужные последствия, потому что это может привести к потере собственного «Я», — говорит эксперт.

За всю историю кино проводилось немало исследований того, что происходит с актером, когда он вживается в роль. Существует даже особый термин — «театральное (драматическое) расстройство личности», который описывает трудные, длительные последствия, которые иногда испытывает человек, когда начинает терять себя после роли.

«Иногда бывает, что актер входит в роль, начинает к ней привыкать, а потом начинается некая зависимость. Порой от этой роли человек перенимает какие-то деструктивные привычки, походку, манеру поведения, реакцию на что-либо», — отмечает собеседник ФАН.

vk.com / Алена Никольская

Алена Никольская также приводит и еще один термин: «актерская психиатрия». Ведь бывали случаи, когда актеры буквально сходили с ума, когда играли тех или иных персонажей.

«Порой бывает, что персонаж не соответствует личности человека. В таком случае необходимо словно натянуть на себя другую личность. Это нужно уметь. Бывают случаи, когда роль начинает диктовать человеку жизнь. Даже самый порядочный, самый спокойный человек, когда он играет негодяя, может сильно измениться. Меняется его психика, настройка, энергия, отношение к окружающим», — отмечает эксперт.

Недавно в Сети прогремела новость о том, что актер Александр Паль оказался втянут в неприятную ситуацию с избиением хоккеиста Кевина Антипова. Что это? Страшное недоразумение или издержки профессии, ведь гопники у актера получались особенно хорошо.