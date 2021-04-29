Пожарные-добровольцы: неоплачиваемый, но бесценный труд



Профессия пожарного всегда была и остается одной из самых уважаемых в обществе. Ведь не каждый способен проявить отвагу и рискнуть своей жизнью ради спасения других людей. Пожарные всегда готовы ринуться в бой с огненной стихией.

Накануне Дня пожарной охраны, который отмечается в России 30 апреля, Медиагруппа «Патриот» и ФАН провели пресс-конференцию, посвященную огнеборцам.

С какими сложностями в процессе работы приходится сталкиваться пожарным? Можно ли остановить череду лесных пожаров? Чем могут помочь простые граждане? Как вступить в добровольную пожарную дружину? На эти вопросы в рамках пресс-конференции ответили представители пожарного сообщества.

Кто-то радуется весне, а для кого-то она становится испытанием. С ее приходом в некоторых регионах России начинаются лесные и степные пожары, которые зачастую слишком близко подбираются к населенным пунктам. Сейчас проходит первый весенний пик, заявил в ходе пресс-конференции руководитель противопожарного отдела «Гринпис» Григорий Куксин.

«К сожалению, леса горят. Но в основном сейчас пожары в степях. Обострение продлится до конца майских праздников. Чаще всего возникновение пожаров связано с деятельностью человека — например, поджог травы. Следующий пик будет уже в июле-августе», — объяснил специалист.

Штрафы как метод исключения человеческого фактора — вполне действенная мера, считает Куксин. Но в некоторых регионах необходимо усилить надзор. Плюс в борьбе с огнем должны помогать сами граждане, уверен спикер. Люди должны более ответственно подходить к собственной безопасности и сообщать о случаях возгорания. Но и помощь добровольцев тоже не будет лишней — пожарных подразделений не хватает.

«Пожарные подразделения невозможно сделать в каждом населенном пункте. У нас их не хватает. Ни одна страна мира не справится с пожарами без участия населения. Этот путь нам придется пройти. <…> Мы начали исследование: как развивать и популяризировать добровольческую деятельность. Ведь пожарная безопасность в первую очередь должна опираться нам местных жителей. Поэтому пытаемся изучить вопрос мотивации», — поделился Куксин.

Огонь одинаково горячий для всех: и для профессиональных пожарных, и для добровольцев. Поэтому люди, занимающиеся пожаротушением, должны быть обучены, подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

С мнением, что добровольцы обязательно должны проходить обучение, согласился и глава Объединения добровольных спасателей Борис Лейтес. По его словам, люди, которые хотят помогать, должны понимать, что пожаротушение и спасение людей — серьезная деятельность.

«По нашему опыту в добровольческие подразделения приходят совершенно разные люди. Кто-то реализует свои детские мечты, кто-то хочет себя проявить. Но есть ключевой момент — люди хотят помогать. Это не эмоциональный подход, а серьезная деятельность. Поэтому нужна как минимум годовая подготовка, и ее уровень должен быть высоким», — высказался Лейтес.

Глава Объединения добровольных спасателей рассказал, что пожаротушение — одно из основных направлений организации. В 2012-м была создана добровольная пожарная команда, которая за 10 лет трансформировалась в полноценное пожарно-спасательное подразделение.

«У нас есть автомобиль, аттестованные и обученные люди, которые добровольно выходят на дежурство. Команда заступает на дежурство в Санкт-Петербурге в составе городского гарнизона спасателей и пожарных. Они работают так же, как и штатные службы: выезжают на пожары, ДТП и другие вызовы, приходящие на пульт «01», — поделился участник пресс-конференции.

Все добровольцы, начиная с диспетчеров и заканчивая самими спасателями, работают бесплатно. За прошлый год Объединение добровольных спасателей совершило 470 выездов. По признанию главы организации, эти цифры сложно сравнить с количеством выездов городских пожарных служб, но это существенный вклад в спасение и защиту граждан.