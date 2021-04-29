Спасатели Железноводска помогли попавшему в колючую проволоку совенку

Железноводск, 29 апреля. Совенка, который угодил в проволоку на высоте более четырех метров, обнаружили сотрудники экстренных служб Железноводска, заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Спасатели 28 апреля на протяжении трех часов пытались спасти попавшую в беду птицу, рассказали в мэрии. После успешного завершения операции ее доставили к ветеринару. Специалист ввел животному обезболивающее и извлек из его тела проволоку. Сейчас совенку назначили специальное лечение для восстановления поврежденных крыльев.

Спасатели оперативно среагировали и сумели спасти жизнь детеныша совы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Железноводска. Как добавил мэр города Евгений Моисеев, сейчас выясняется, не занесена ли сова в Красную книгу.

Тем временем просидевшего пять дней в трубе кота спасли в Новороссийске. О том, как животное удалось вызволить из беды, ранее рассказал Начальник городской муниципальной службы спасения Алексей Одеров.