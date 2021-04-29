Подросток из Краснодара предстанет перед судом за избиение женщины битой

Краснодар, 29 апреля. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, ударившего женщину битой по голове. Его обвиняют в хулиганстве.

Инцидент произошел в начале апреля текущего года около дома по улице Заполярной. Как писал ФАН, потерпевшая во время прогулки сделала замечание распивающей алкоголь компании подростков. В ответ один из школьников ударил женщину бейсбольной битой по голове.

Хулиган полностью признал свою вину. Во время следствия подросток находился под стражей. Сотрудники СК собрали достаточно доказательств по делу и в ближайшее время направят материалы в суд, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Шестерых знакомых обвиняемого поставили на профилактический учет несовершеннолетних. В тот день молодые люди находились рядом с хулиганом, но не пресекли его действия и не помогли пострадавшей женщине.