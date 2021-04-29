Опубликовано видео возвращения 50 воинских эшелонов ВВО в пункты постоянной дислокации

Москва, 29 апреля. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) вернулись в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки.

Для возвращения военных было привлечено свыше 50 эшелонов и более 30 рейсов транспортной авиации, сообщает командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко.

«Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации», — заявил российский военачальник.

Марш более 150 воинских колонн сопровождали подразделения военной автомобильной инспекции. В настоящий момент личный состав уже приступил к обслуживанию и отправке техники на кратковременное хранение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о начале проведения контрольной проверки боеготовности российских войск во всех контрольных округах. По информации «Царьграда», Шойгу выдвинул требование подчиненным, связанное с обеспечением высокого качества проводимых мероприятий.