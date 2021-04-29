Победительница «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова не оценила песню Манижи для Евровидения

Москва, 29 апреля. Победительница пародийного проекта «Точь-в-точь», певица Анастасия Спиридонова в интервью журналистке Алене Жигаловой рассказала о своем отношении к номеру Манижи для Евровидения.

Певица Манижа выиграла отбор на музыкальный конкурс «Евровидение» с песней Russian Woman. Россияне, узнав о победе исполнительницы, разделились на два лагеря. Кто-то искренне порадовался за артистку, а кто-то пришел в ужас, в частности, из-за композиции. Текст песни возмутил не только простых слушателей, но и некоторых звезд.

Выигравшая проект «Точь-в-точь» на Первом канале Анастасия Спиридонова тоже поделилась своим мнением относительно номера для Евровидения. Певице «не зашла» конкурсная песня, однако она признает самобытность и необычность Манижи.

«Я не знакома с Манижей, слышала некоторые ее песни. Я понимаю и осознаю, что у нее много поклонников, она очень самобытна и необычна, это любят. Но песня мне не нравится. Я за глубину. Мне не зашло», — заявила Спиридонова в шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Анастасия Спиридонова сама была бы не против поехать на Евровидение от России, но не с такой песней, как у Манижи. По ее мнению, номер Полины Гагариной, с которой та на конкурсе заняла второе место в 2015 году, был отличным.

Последний выпуск программы «Точь-в-точь» вышел в эфир 25 апреля на Первом канале. Победительница Анастасия Спиридонова в финале выступала на сцене в образе американской соул-певицы Ареты Франклин.