Глава противопожарного отдела «Гринпис» рассказал, как снизить число возгораний

Санкт-Петербург, 29 апреля. Во время онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Супергерои в кино и жизни. Как стать добровольным спасателем» руководитель противопожарного отдела «Гринпис» Григорий Куксин предупредил о начале сезона пожаров.

«До конца майских праздников у нас возникнет традиционное весеннее обострение, связанное с увеличением возгораний, — сказал гость пресс-центра. — Все они — а это сотни и тысячи случаев — связаны с деятельностью человека. В основном все начинается с банального поджога травы, а затем огонь перекидывается на другие объекты».

После мая, по мнению эксперта, должна наступить пауза, когда возникновение пожаров пойдет на спад: это связано с ростом новой зеленой травы, которая плохо поддается огню.

Куксин отметил, что законодательством предусмотрены весьма солидные взыскания за поджог сухостоя. Однако проблема в том, что установить личность нарушителя, чьи действия привели к крупному пожару, подчас просто невозможно.

«Дело не в мягкости наказания, а в отсутствии его неотвратимости, — добавил руководитель противопожарного отдела «Гринпис». — Но есть регионы, в которых работа с поджигателями ведется качественно. Например, Хакасия, из которой мы только что вернулись. Там количество возгораний снижается».

pixabay.com /

Гость пресс-центра указал на проблему недостаточного количества инспекторов пожарного надзора — тех самых людей, которые должны искать нарушителей и взыскивать с них штрафы.

«В деле профилактики возгораний не обойтись без помощи общества: еще ни одна страна в мире не смогла победить пожары без участия людей, которые о них сообщают», — заявил Куксин.

Эксперт подчеркнул, что добровольцы, которые привлекаются к тушению возгораний, должны быть столь же профессиональны, как и те, кто занимается этим за деньги.