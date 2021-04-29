Эту профессию называют строго женской. И действительно, сложно представить мужчину, готового день напролет монотонно пришивать пуговицы к блузкам или пристрачивать карманы к рубашкам. Часто рабочий день швеи выглядит именно так, но это не значит, что в профессии нет никаких перспектив и возможностей для развития.

Напротив: стоит добавить немного творчества, потратить больше времени на образование — и из хорошей швеи может получиться лучший портной, модельер, дизайнер.

Что же представляет собой профессия швея? Каковы ее преимущества и недостатки? Где получать начальные навыки после 9 и 11 класса? И сколько можно зарабатывать, владея швейным мастерством? Об этом читайте в обзоре ФАН.

Какую работу выполняет швея

Швеей называют квалифицированную работницу швейной фабрики, мастерской или ателье. На фабриках и в швейных мастерских сотрудницы выполняют пошив одного, нескольких изделий или лишь отдельных элементов согласно технологической карте. В этом документе изложена последовательность работ, и мастерица должна ей следовать.

Каждая сотрудница работает над своим «участком»: например, одна только настрачивает карманы на рубашки, другая встрачивает воротнички, третья пришивает пуговицы, четвертая пристрачивает рукава. Благодаря такому разделению труда в швейных цехах обеспечивается высокая скорость производства и лучшее качество выполнения работ.

Обязанности в ателье оказываются значительно шире. Сюда обращаются не только за пошивом одежды, но также для перешива вещей, которые стали малы или велики, для ремонта одежды и мебельных чехлов, для подшива брюк. Работая в ателье, швея предоставляет более разнообразный комплекс услуг и ежедневно общается с клиентами. Такая работа менее монотонна, чем в цеху швейного производства, однако «загрузка» заказами, а значит, и заработок зависят от количества клиентов и вида выполненных работ, тогда как на производстве швея получает заработную плату, установленную работодателем.

Профессиональные обязанности включают следующие виды работ:

пошив изделий с использованием специальных машин или вручную;

мелкий ремонт изделий из трикотажа, кожи, текстиля (в ателье);

контроль за соответствием фурнитуры, материала и раскроенных элементов технологической карте (в цеху);

устранение мелкого брака;

регулирование типа и частоты строчки, натяжения нити.

В обязанности входит поддержание порядка на рабочем месте: о важности этого пункта будущим швеям говорят с первых дней обучения в колледже и училище.

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Специализации швей

После окончания профессионально-технического училища швеи обладают одинаковым набором навыков:

знают особенности различных видов тканей;

умеют пользоваться швейной техникой;

владеют техниками выполнения швов;

знают, как сшивать различные элементы одежды и обуви в единое изделие.

Однако со временем у каждой мастерицы появляется собственная специализация, и зависит она исключительно от практики. Первое же трудоустройство автоматически «переводит» швею-универсала в категорию специалиста по работе с трикотажными изделиями, пошиву сумок, кожаной обуви или автомобильных чехлов. Начальные компетенции при этом становятся необходимой базой, на которой строится профессионализм мастера.

Но это не значит, что в будущем женщина не сможет сменить род деятельности. Перепрофилироваться при наличии качественного специального образования несложно.

Факт. Швея и портниха — это разные профессии. Швея выполняет задачу, обозначенную в технологической карте, и работает лишь над определенным «участком» в пошиве изделия. Портниха обладает более высокой квалификацией. Она создает изделие с нуля: продумывает дизайн, снимает с клиента мерки, отшивает единственную в своем роде вещь и «подгоняет» ее по фигуре заказчика. Швея может стать портнихой, развивая свои профессиональные, творческие и коммуникативные навыки.

В зависимости от места работы и выполняемых задач швей подразделяют на три типа.

Надомницы

Работают на дому в своей небольшой мастерской. На первый взгляд работа надомницей куда привлекательнее, чем в швейном цеху: всегда есть возможность отвлечься, при необходимости отложить заказ и заняться своими делами.

Однако сразу после окончания колледжа становиться швеей-надомницей — большая ошибка, так как только в условиях швейного производства можно отточить теоретические и практические навыки, полученные во время обучения. В домашних условиях, без наставничества опытных коллег стать профессионалом высокого уровня невозможно.

Факт. Надомницей может работать опытная швея, оказывая услуги по ремонту и пошиву одежды, обуви, постельного белья, других текстильных изделий.

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Мотористки

Сотрудницы швейных производств, от которых требуются высокая скорость и качество выполнения работ. Мотористкой может стать девушка, окончившая профильное учебное заведение или курсы. Сложность задач, которые выполняет швея на производстве, определяется ее квалификацией и профессиональным разрядом.

1 и 2 разряды. Их присваивают учащимся профтехучилищ и колледжей.

3 разряд. Свидетельствует о наличии базовых знаний по специальности, навыков штопки, сшивания прямых и изогнутых краев, окантовки края ткани, подрубки манжет и карманов. На производствах работают с хлопковыми тканями, выполняют внутренние швы, обшивают простыни, наволочки.

4 разряд. Его присваивают на производстве. Сотрудницы выполняют внешние швы, соединяют элементы сложных и неправильных форм. Работают с внешними элементами одежды: обрабатывают петли, карманы. Могут осуществлять подбор элементов по рисунку ткани для эстетичности изделия. Работают с более сложными синтетическими тканями: вискозой, нейлоном, а также нежной шерстью.

5 разряд. Квалификация мастеров позволяет им полностью сшить изделие из готовых элементов. В ателье и в быту они могут перешивать изделия, менять их части без нарушения параметров и общего рисунка. На производствах им доверяют сложные и ответственные участки работ с деликатными тканями, с подбором рисунка материала, внешними декоративными элементами.

6 разряд. Высшая квалификация профессии швея. К ней приходят с опытом и ростом профессионализма. Мастериц этого разряда часто привлекают к производству верхней одежды: курток, пальто, шуб. Они работают с натуральной кожей, мехом, массивным драпом. Также им поручают изготовление изделий из дорогих тканей или одежды премиальных коллекций: брендовых платьев, костюмов, брюк.

Закройщицы

На производствах отвечают за раскройку изделий. Несмотря на наличие образования и навыков пошива, закройщицы не шьют, а кроят ткани и вырезают элементы, которые затем передают на сборку швеям. Раскройка может осуществляться по меркам, переданным портным, или на основании стандартных выкроек и лекал.

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Плюсы и минусы профессии швея

Идти в эту профессию стоит лишь женщинам, которые обладают хорошим пространственным мышлением, чувством вкуса, развитым глазомером и усидчивостью. Выполнение рутинной, монотонной работы без возможности даже перекинуться словом с коллегами по цеху окажется непосильной ношей для активных, общительных девушек.

К минусам специальности также стоит отнести:

высокую шумовую нагрузку в цехах;

серьезную нагрузку на зрение при работе с мелкими элементами;

высокий риск развития заболеваний позвоночника из-за необходимости проводить рабочий день сидя, часто — в неудобном положении;

вероятность травм — порезов, ожогов;

большую загруженность мастеров.

Но эта работа окажется идеальным выбором для тех, кто умеет сосредоточиться на выполнении одной задачи, а также готов проявлять творческие навыки. Со временем хорошая швея может «вырасти» в портниху или модельера, к которому будут обращаться для пошива эксклюзивной одежды или предметов интерьера.

У профессии есть и другие плюсы.

Востребованная, рабочая специальность. Популярность профессии сегодня невысока, а вот развитие швейных производств находится на пике. В отличие от автомобилестроения или кондитерской промышленности, где большую часть работ уже выполняют механизмы, в швейном деле заменить ручной труд невозможно. А потому хорошая швея всегда найдет себе работу.

Популярность профессии сегодня невысока, а вот развитие швейных производств находится на пике. В отличие от автомобилестроения или кондитерской промышленности, где большую часть работ уже выполняют механизмы, в швейном деле заменить ручной труд невозможно. А потому хорошая швея всегда найдет себе работу. Возможность работать на предприятии или на себя. После нескольких лет практики в условиях производства специалист может уйти на домашнюю работу, перейти в ателье или открыть собственный цех по ремонту и пошиву одежды.

После нескольких лет практики в условиях производства специалист может уйти на домашнюю работу, перейти в ателье или открыть собственный цех по ремонту и пошиву одежды. Доступное образование. Обучение на швею по государственным программам осуществляется на базе колледжей, училищ. Выучиться специальности можно бесплатно, одновременно получая небольшую стипендию.

Обучение на швею по государственным программам осуществляется на базе колледжей, училищ. Выучиться специальности можно бесплатно, одновременно получая небольшую стипендию. Раннее начало трудовой деятельности. После окончания ПТУ или колледжа можно сразу выходить на работу. Профессиональными швеями нередко становятся в 19-20 лет. Начать работать в столь раннем возрасте — значит начать обеспечивать себя, снять часть финансовой нагрузки с семьи, родителей.

После окончания ПТУ или колледжа можно сразу выходить на работу. Профессиональными швеями нередко становятся в 19-20 лет. Начать работать в столь раннем возрасте — значит начать обеспечивать себя, снять часть финансовой нагрузки с семьи, родителей. Профессия, которая кормит. Швея может брать подработку, выполняя заказы знакомых, соседей, а рекламируя свои услуги, находить новых клиентов. Может обшивать себя и свою семью, тем самым уменьшая расходы на покупку одежды.

Заниматься швейным делом, повышая свой профессионализм, можно всю жизнь. Со временем опытная швея может заняться обучением начинающих мастериц: проводить мастер-классы, курсы.

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Сколько зарабатывает швея

Уровень заработка зависит от квалификации мастера и региона работы. В небольших городах, где нет крупных швейных производств, найти работу сложно. А потому хорошим решением становится трудоустройство в ателье, небольшой цех по ремонту и пошиву одежды.

Подрабатывать можно в магазинах одежды, в которых есть «кабинет» для подшива брюк и платьев. Свои специалисты нужны в магазинах по продаже тканей: часто покупательницы на месте заказывают пошив штор, гардин, скатертей, иногда — постельного белья, покрывал, чехлов для мебели.

На начальном этапе зарплата не будет превышать 20 тысяч рублей. В швейных цехах крупных производств сотрудницам с начальными разрядами платят до 30 тысяч рублей, высокими — до 45 тысяч рублей.

Факт. Согласно данным интернет-порталов по трудоустройству, больше всего готовы платить швеям работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ярославской областей. Предлагаемая в вакансиях заработная плата составляет 50–63 тысячи рублей. Меньше платят в регионах: Краснодарском крае, Тюмени, Рязанской, Свердловской областях. Там швея получает 30–40 тысяч рублей.

Со временем можно открыть собственное ателье по пошиву одежды и предлагать клиентам эксклюзивные варианты костюмов, платьев. Пошив по индивидуальному заказу стоит дороже покупки готовой одежды. При наличии хорошего вкуса и творческой жилки из технического специалиста, которым является швея на начальном этапе карьеры, она может вырасти в модельера с именем.

Обучение на швею

Для получения знаний и начальных навыков по профессии не обязательно оканчивать вуз. Поступать можно в колледж или техникум, срок обучения в которых зависит от категории учебного заведения и начального уровня образования.

В колледже на швею после 9 класса учатся 4 года, в профессионально-техническом училище — 3 года. Квалификационный уровень выпускников колледжей выше, кроме того, диплом колледжа позволяет в будущем поступить в вуз при желании получить высшее образование. После училища поступить в университет или институт не получится.

После 11 класса в колледже на швею учатся 1,5-2 года. Полученные навыки и диплом позволяют трудоустраиваться сразу после окончания учебного заведения.

Колледжи и училища, предлагающие обучение этой специальности, есть во многих городах России: Москве, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде, Самаре. При выборе учебного заведения ориентируйтесь на те, которые готовят специалистов для легкой промышленности, технологии и дизайна одежды, искусств и дизайна.

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Зачем швее высшее образование

Для развития карьеры высшее образование необходимо и в этой специальности. Со средним шансы однажды сменить место за швейной машинкой на руководящий пост невысоки. Высшее образование позволяет развить навыки дизайна, моделирования, освоить базу знаний по менеджменту, технологическим процессам. Такая квалификация необходима модельеру, портнихе, руководителю цеха, управляющему производством.

Как выбрать курсы швеи для начинающих

Курсы не заменяют средне-специальное образование в училище, колледже. Ошибочно считать, что, отучившись месяц или два по «ускоренной авторской методике», можно стать профессиональной швеей. К этой квалификации идут годами, и образование здесь крайне необходимо. Без него не будет базы, на которой может развиваться специалист.

Однако курсы — хорошая возможность попробовать себя в новом деле, если пока вы не уверены, что действительно хотите им заниматься. Кроме того, на курсах можно повысить собственную квалификацию дипломированным швеям, заполнить «пробелы», которые сохраняются в процессе работы, получить навыки изготовления сложных изделий.

Наконец, на курсах по швейному мастерству женщинам, которые никогда не занимались этим делом, объяснят и расскажут, как пользоваться швейной машиной, как шить самые простые вещи, как работать с тканями и проводить их раскрой. Эти навыки могут пригодиться в быту, но для работы на производстве даже 6-месячных курсов будет недостаточно.

При выборе курсов обращайте внимание на то, как построен учебный процесс.

Очная форма эффективнее онлайн-обучения. Учиться по интернету удобно и часто оказывается дешевле, чем посещать занятия «вживую». Но в швейном деле контакт с наставником и возможность наблюдать, как работает специалист, нельзя заменить мастер-классом в интернете. Вы ничему не научитесь, если купите видеокурс или просто будете смотреть видеоуроки в открытом доступе. Такой формат «повышения квалификации» могут использовать только дипломированные швеи, которые понимают основы профессии.

Учиться по интернету удобно и часто оказывается дешевле, чем посещать занятия «вживую». Но в швейном деле контакт с наставником и возможность наблюдать, как работает специалист, нельзя заменить мастер-классом в интернете. Вы ничему не научитесь, если купите видеокурс или просто будете смотреть видеоуроки в открытом доступе. Такой формат «повышения квалификации» могут использовать только дипломированные швеи, которые понимают основы профессии. «Эксклюзивных авторских методик» не существует. Если автор курса предлагает обучение по «уникальному собственному методу», верить не стоит. Все техники, которые сегодня используют в швейном деле, были разработаны еще в прошлом веке и с тех пор не менялись. Новичку как раз стоит обучаться не по уникальным методикам, а по классическим швейным канонам. Только в этом случае он получит верное представление об азах профессии.

Также стоит почитать отзывы о школе и преподавателе, запросить у организатора курсов документы, которые подтверждают его квалификацию. Продолжительность курсов может быть разной — от недели до двух месяцев. В среднем стоимость одного занятия составляет 1000 рублей.