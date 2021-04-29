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Психотерапевт рассказала, чем грозит женщине финансовая зависимость от партнера

Общество
Психотерапевт рассказала, чем грозит женщине финансовая зависимость от партнера
Global Look Press  /  a.isenegger

Сегодня многие женщины амбициозны и финансово независимы, что не может не восхищать. Однако среди представительниц прекрасного пола найдется немало тех, кто готов к тому, чтобы их содержал мужчина.

Есть ли в финансовой зависимости от партнера существенные риски, корреспонденту ФАН ответила психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Зависимость всегда подразумевает определенные риски, потому что человек становится несамостоятельным и должен подстраиваться под другого человека. В семьях, где царят доверительные отношения, абсолютной нормой считается перераспределение обязанностей. Но все равно многие женщины переживают о том, как обеспечивать себя, не работая», — рассказывает эксперт.

Семейный психотерапевт рассказала, чем грозит женщине финансовая зависимость от партнера
freepik.com  / Designed by Freepik

По словам психолога, многие женщины, отказавшиеся от работы в пользу заботы о детях и доме, через несколько лет сталкиваются со следующей проблемой. У них возрастает тревога и страх невостребованности на рынке труда и в социуме в целом. Особенно сильны эти состояния, если отношения с мужем портятся.

«Приходится подстраиваться под характер мужа, а с возрастом все мы становимся более сложными. Женщина должна изначально эти риски понимать и сопоставлять. Да, в семью каждый вносит свой вклад. Но если женщина приняла решение, что не будет работать, то она должна подумать, как обеспечить себе подушку безопасности», — советует Наталья Наумова.

Семейный психотерапевт рассказала, чем грозит женщине финансовая зависимость от партнера
freepik.com  / Designed by Freepik

В таких отношениях, по словам эксперта, женщина рискует не только карьерными возможностями, но и собственной самооценкой. На это влияет и то, как ее воспринимали в семье родители, и то, ценит ли нынешнюю заботу о доме работающий супруг.

«Если женщина не чувствует себя комфортно и ощущает, что ей чего-то не хватает, то нужно работать над самооценкой. Это вопрос нашего восприятия действительности. Поэтому для женщины очень важно задавать себе вопрос: «Как лучше для меня?» И нужно понимать, что для нее конкретно в приоритете, потому что очень сложно усидеть на двух стульях», — заключает психолог.

Ранее клинический психолог Алексей Мелехин заявил, что современные женщины в гонке за карьерным успехом забывают о своей сущности и внутренних желаниях.

женщины семья отношения психология
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