Дизайнеры показали, каким может быть новый Lada Vesta FL

Москва, 29 апреля. Рендерные изображения обновленной Lada Vesta FL, которая выйдет в 2022 году, появились в Сети. Ими поделились независимые дизайнеры портала Autonews.ru.

По фотографиям можно составить представление о внешнем облике автомобиля. Модель имеет зауженную переднюю оптику, противотуманные фары прямоугольной формы, новые фонари и измененный бампер. Интерьер машины ожидает еще большие перемены. В салоне появится многофункциональный руль, а в центральной части головной панели установлен планшет по вертикали.

Разработчики изначально планировали представить Lada Vesta FL летом прошлого года в рамках международного мотор-шоу в Москве. Однако из-за пандемии мероприятия отменили и презентация автомобиля была перенесена. Ожидается, что официальная презентация модели пройдет до конца 2021 года, а в дилерских центрах машина появится только в следующем году.

АвтоВАЗ ранее предупредил о подорожании машин Lada с 1 мая. Грядущее повышение цен на автомобили этой марки станет третьим за 2021 год.