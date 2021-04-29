Депутат Железняк заявил, что США не могут избавиться от менторского тона в политике

Москва, 29 апреля. Вашингтон не может избавиться от менторского тона в международной политике, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Политику Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации трудно назвать иначе, чем эскалацией, отметил депутат.

«США снова обозначили, что намерены обсуждать только те вопросы, которые считают важными для Америки. И вновь от лица президента США звучат голословные обвинения в адрес России о некоем вмешательстве в американские выборы и прочая пропагандистская чушь, которая является препятствием для налаживания двустороннего переговорного процесса», — подчеркнул Железняк.

По его словам, США желают диктовать свои правила другим странам.

Ранее сообщалось, что сенатор от Республиканской партии Тед Круз чуть не заснул во время выступления американского президента перед Конгрессом США.