«Так летать умеют только русские»: Клинцевич назвал главное отличие пилотов РФ и НАТО

Политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью ФАН рассказал, чем отличаются летчики РФ от пилотов Североатлантического альянса. По его словам, нашим асам не нужна показуха, чтобы быть лучшими в мире.

Госкорпорация Ростех расшифровала цветовые схемы камуфляжа истребителей России. Палитра и узоры на планерах и крыльях самолета специально разрабатываются в конструкторских бюро, каждая цветовая схема обладает своими преимуществами и назначением.

Так, например, для морской авиации разработана своя схема — маскирующая ВМФ. Насыщенный темно-серый цвет затрудняет визуальный поиск самолетов над водной поверхностью. Сегодня в таких цветах щеголяют истребители-бомбардировщики Су-30СМ авиации ВМФ России и корабельные МиГ-29К, которые составляют основу авиагруппы «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Схема, маскирующая самолеты Воздушно-космических сил России, состоит из трех оттенков голубого цвета и наносится на многоцелевые истребители Су-35, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и учебно-тренировочные Як-130. Назначение этого камуфляжа — усложнить визуальный поиск самолетов на фоне неба в «собачей свалке» — ближнем воздушном бою.

Есть и третья схема — деформирующая. В этих цветах можно увидеть первые прототипы Су-57 и Су-35. В отличие от маскирующих камуфляжей, деформирующий окрас не прячет истребитель, а за счет использования разноцветных геометрических фигур затрудняет определение дистанции до самолета и прицеливание для стрельбы из авиационной пушки.

twitter.com / @mod_russia

Самой «модной» схемой окраски истребителей является пиксельная схема, которую пока получили только новейшие истребители Су-57. Их «изюминкой» является ложный контур, который наносится темно-серой краской поверх базового, светло-серого цвета. Ложный контур полностью повторяет силуэт истребителя, но за счет меньшего размера и пиксельных пятен вводит наблюдателя в заблуждение и затрудняет прицеливание.

В это же время западные страны пытаются выделиться в этом плане. У стран НАТО распространена декоративная живопись или живописное оформление фюзеляжа самолета — Nose Art. Разрисовывать свои самолеты летчики начали еще до Первой мировой войны. Главная цель — идентификация конкретного пилота, моральное давление на противника. Американцы рисуют на своих самолетах как киноактрис, так и персонажей мультфильмов вроде Дональда Дака, Багза Банни и моряка Попая. Используются также символы удачи: кости и игральные карты, а также изображения скелетов.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, в чем отличие цветовых схем камуфляжа истребителей России и стран Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, российским летчикам не нужна показуха.

«Это правда, Россия — мирная страна. У нас традиционно никогда не было таких подходов, как у немцев во время Великой Отечественной войны, которые рисовали на фюзеляжах своих самолетов бубновых тузов и крокодилов. В лучшем случае что делали наши — давали женские имена боевой технике. Всегда это было очень красиво. Чего стоит только одно название лучшей в мире по тем временам РСЗО БМ-13 «Катюша». Эта традиция сохранилась и сегодня. У нас остаются также свои традиции в цветовых схемах камуфляжа истребителей. Без всякой мишуры, поскольку она не имеет никакого значения», — сказал собеседник ФАН.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский политик рассказал и о том, что аэрография на самолетах НАТО нужна, чтобы таким образом поддерживать боевой дух летчиков. Однако, по мнению эксперта, картинки на фюзеляжах истребителей никак не помогают западным военным.

«Аэрография на западных самолетах — часть их воспитательного процесса. За это пилотов Запада и упрекают их командиры, мол, на твоем самолете есть такая раскраска, а ты повел себя не очень хорошо. Тебя же простимулировали, поэтому ты должен быть решительным и смелым парнем. В свою очередь российскому человеку, который пошел в разведку и попал в плен, ноги будут резать, он будет молчать, информацию не сдаст. В странах НАТО дается такое указание: чтобы сохранить жизнь, солдат должен рассказать все, что у него спрашивают», — заявил спикер.

Франц Клинцевич указал и на тот факт, что российским летчикам не нужны различные рисунки на фюзеляжах боевых машин, чтобы быть лучшими в мире.

«Напомню, российский самолет Ту-134 прилетел в Тель-Авив, высадил людей, передал какие-то документы и сразу же вылетел в Сирию на авиабазу «Хмеймим». За последнее время это был единственный рейс между Израилем и Сирией. Израильский журналист, освящающий данное событие, написал: «Так летать умеют только русские». Этим все сказано. Для нас неважны шашечки, главное, чтобы машина ехала. Наши самолеты не только летают лучше всех, но и лучше всех вооружены. Поэтому шашечки в виде бубновых тузов и крокодилов на их самолетах для нас не имеют никакого значения», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что китайские СМИ рассказали, как МиГ-31 ВКС РФ ответил на провокацию НАТО в Баренцевом море.