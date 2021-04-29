Медведев напомнил о защите прав россиян вне зависимости от формы занятости

Москва, 29 апреля. Защищать права работающих россиян необходимо вне зависимости от формы занятости, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В частности, речь идет о пенсионных правах и соцгарантиях. По словам медведева, «Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием трудового законодательства.

«Позиция нашей партии абсолютно проста и понятна — права работника должны быть защищены независимо от того, какая форма его занятости используется, где и кем он трудится», — подчеркнул он.