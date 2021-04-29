Захарова назвала виновного в ухудшении отношений России и Евросоюза

Москва, 29 апреля. Ухудшение российско-европейских отношений происходит благодаря усилиям Брюсселя, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова европейского посла в Москве Маркуса Эдерера, заявившего, что отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке после холодной войны.

Представитель дипведомства ЕС добавил, что ситуация с российско-европейскими связями динамично ухудшается с каждым днем. Также Эдерер подчеркнул, что необходимо использовать все шансы на сотрудничество Москвы и Брюсселя.