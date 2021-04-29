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Пригожин раздавил ФБК по закону

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 13:00
Общество
Пригожин раздавил ФБК по закону
ТАСС  /  Михаил Метцель

Глава сети штабов Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков объявил о закрытии структуры. Ликвидация штабов связана с рассмотрением иска Прокуратуры Москвы о признании ФБК и связанных с ним проектов экстремистскими.

Фактически распад структур Навального начался еще в 2019-2020 годах, когда юрист ФБК Любовь Соболь выпустила фейковое расследование на YouTube и впоследствии проиграла суд вместе с Навальным и ФБК. Каждый из соответчиков должен был возместить истцу по 27 миллионов рублей, что в сумме составило почти 90 млн рублей.

Позже долг был выкуплен петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, и представители оппозиции стали его личными должниками. Тогда 20 июля 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК и переходе на новое юридическое лицо — «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Он обосновал решение неподъемными долгами перед Пригожиным и попросил сторонников увеличить донаты.

При этом сотрудники структур Навального позволяли себе резкие слова в адрес предпринимателя, что привело к новым искам о защите чести, достоинства и деловой репутации. В отношении Соболь, Навального и Милова было подано по несколько исков, каждый на 5 миллионов рублей. По итогам проигрываемых дел из России в Прибалтику сбежал один из ключевых функционеров ФБК — Владимир Милов. В разговоре со СМИ он признавался, что ему пришлось покинуть страну из-за исков Евгения Пригожина.

Писатель и публицист Николай Стариков в комментарии ФАН выделил несколько ключевых причин закрытия ФБК. В частности, эксперт отметил, что иски Пригожина сделали работу фонда нерентабельной:

«Я убежден, что в деле роспуска, фактически прекращения деятельности иноагента ФБК на территории России, роль сыграло несколько факторов. Безусловно, здесь и те иски, которые выиграл Евгений Пригожин, который сделал дальнейшую работу этой организации, мягко говоря, нерентабельной».

С Николаем Стариковым согласился ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. По мнению эксперта, многочисленные штрафы и долги заставили команду Навального пересмотреть свою работу и искать выход из ситуации, в которой им не хотелось тратить личные средства или резервы из «серой бухгалтерии».

«Мы знаем, что каждый из них мог бы погасить этот долг или хотя бы попытаться. Через Bitcoin-кошелек ФБК проходят сотни миллионов рублей. Но они принципиально не захотели этого делать и попытались перейти на новое юрлицо. И уже это говорило о том, в какую степень отчаяния их загнал Пригожин. Ну а дальше они продолжали коллекционировать штрафы и самостоятельно вгонять себя в яму все глубже», — заявил Осташко.

Пригожин раздавил ФБК по закону
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Напомним, в октябре 2019 года Минюст признал ФБК и ФЗПГ иностранными агентами, обязав их в отдельном порядке предоставлять финансовую отчетность и маркировать свои материалы и информационные ресурсы соответствующим образом. Команда Навального игнорировала требование, из-за чего продолжала получать новые штрафы за нарушение закона об иноагентах.

Еще одним ключевым фактором Стариков считает судебный процесс по признанию ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими, к которому привела организация незаконных акций и деятельность, направленная на подрыв конституционного строя и свержение власти насильственным путем.

«Ну и, безусловно, действия прокуратуры, которая через суд, я уверен, признает деятельность этой организации экстремистской со всеми печальными для нее последствиями. Волков это понимает и поэтому, исходя из первого и второго, принимает решение об уходе во всех смыслах от юридической и финансовой и другой ответственности», — заметил эксперт.

По мнению Старикова, верхушка ФБК, бежавшая за границу и оставившая в России только Соболь под домашним арестом и Навального в покровской колонии, не прекратит подрывную деятельность.

«Она будет вестись с территории иностранных государств, и финансирование будет значительно более непрозрачным, чем оно было. Перед нами процесс перерождения псевдоинформационной в абсолютно экстремистскую и подрывную организацию», — подытожил собеседник ФАН.

Первая беседа по иску Прокуратуры Москвы прошла 26 апреля, вторая назначена на сегодня, 29 апреля. В случае признания структур Навального экстремистскими организациями все новые НКО, как-либо аффилированные с ФБК или его сотрудниками, могут также быть признаны экстремистскими.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный фбк пригожин
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