Прилучный рассказал, что для него было самым сложным на съемках «Девятаева»

Москва, 29 апреля. Актер Павел Прилучный рассказал после премьеры фильма «Девятаев» о самых сложных моментах работы над фильмом и похудении на 16 килограммов.

По случаю премьеры военной картины про летчика-истребителя Михаила Девятаева исполнивший главную роль Павел Прилучный рассказал в интервью Teleprogramma.pro о своем рекордном похудении. В прессе ранее отмечали, что актеру пришлось скинуть 39 килограммов, однако Прилучный опроверг эту информацию.

«Это сам Девятаев, улетая из Германии, столько весил. Мне же удалось скинуть где-то 12-16 килограммов. Это было непросто. Когда мы хотим похудеть, мы часто себя обманываем, говоря, что ночью никто ничего не видит, значит, можно и что-то съесть», — поделился сложностями подготовки к съемкам актер.

Он назвал главным секретом похудения честность к самому себе. Нужно просто не есть, как бы ни хотелось, тогда все получится, отметил Прилучный.

Он рассказал журналистам, что для роли режиссер картины Тимур Бекмамбетов заставил его сесть за настоящий штурвал самолета, а не просто за игровые и обучающие стимуляторы. По словам актера, ему действительно удалось самому полетать на настоящем воздушном судне.

Фильм «Девятаев» вышел на большие экраны 29 апреля. Он рассказывает реальную историю героя Великой Отечественной войны, сбежавшего из плена немецкого концлагеря на вражеском бомбардировщике.