В США сравнили новые очки ночного видения для военных с компьютерной игрой

Вашингтон, 29 апреля. Американские военные получили новые очки ночного видения ENVG-B. Для армии США их произвела израильская компания Elbit Systems of America.

Отмечается, что приборы ночного видения с дополненной реальностью могут позволить военным вести огонь в полной темноте, пылевом завесе или во время густого тумана. При этом в Сети новые очки сравнили с компьютерной игрой.

Пользователи отметили, что изображение на приборах больше напоминает компьютерную графику или нахождение внутри игры. Некоторые даже пошутили, что следующим шагом станет создание костюма-невидимки.

Испытания новых очков проводились солдатами четвертого батальона 23-го пехотного полка боевой группы бригады Stryker, передает портал Dvids Hub.

Ранее стало известно, что Пентагон заключил контракт на поставку очков виртуальной реальности в американские войска. Российские военные эксперты усомнились в новой попытке США сделать свою армию непобедимой.

Также издание Infox сообщило о том, что Пентагон назвал Россию «номером один» в сфере стратегического вооружения, поскольку страна опережающими темпами разрабатывает и внедряет в войска передовые образцы оружия.