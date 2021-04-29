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Принц Гарри хотел создать семью с каждой своей девушкой

Общество
Принц Гарри хотел создать семью с каждой своей девушкой
Global Look Press  /  PPE/face to face

Лондон, 29 апреля. Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала о личной жизни принца Гарри, который планировал связать себя узами брака с каждой новой пассией.

Сьюард сравнила подход к выбору партнерш у принцев Уильяма и Гарри. Старший внук британской королевы был более вдумчивым и осторожным в делах сердечных, тогда как его младший брат, словно в омут с головой, погружался в новые отношения. Он мечтал жениться на каждой своей избраннице, передает The Sun слова биографа.

Когда принц Гарри еще не был женат, за его личной жизнью внимательно следила публика (больше, чем за его братом), из-за чего герцог Сассекский стал настоящим параноиком. Сьюард привела пример, как внук королевы хотел познакомить свою возлюбленную, актрису Крессиду Бонас, с новорожденным племянником Джорджем.

«Когда в июле 2013 года родился принц Джордж, он был так взволнован тем, что станет дядей, что тайком привез свою тогдашнюю подругу Крессиду в Кенсингтонский дворец под одеялом на заднем сиденье машины, чтобы она тоже могла познакомиться с его племянником», — отметила Сьюард.

Принц Гарри женат на американской актрисе Меган Маркл. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года. Старший брат герцога Сассекского, принц Уильям уже десять лет счастлив в браке с Кейт Миддлтон. Супруги 29 апреля отмечают 10-ю годовщину свадьбы. По этому случаю ФАН подготовил подборку необычных и запоминающихся моментов торжественной церемонии бракосочетания.

принц гарри королевская семья личная жизнь
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