Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от вакцины

Москва, 29 апреля. Россиянам рассказали, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией от вакцины. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заразиться от препарата коронавирусом невозможно, подчеркнул заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Производство вакцин в России жестко регламентируется. Одной из обязательных стадий до введения в гражданский оборот являются клинические исследования.

До этого стало известно, что третий этап испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» проведут на разных категориях пациентов. Среди них люди с онкологическими заболеваниями и пациенты старше 60 лет.