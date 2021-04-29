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Высотный протест: ростовский крановщик заперся в кабине, требуя выплаты зарплаты

Общество
Высотный протест: ростовский крановщик заперся в кабине, требуя выплаты зарплаты
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 29 апреля. На строительной площадке жилого комплекса «Рубин» в центре Ростова в кабине башенного крана на два дня заперся крановщик. Причина — невыплата заработной платы. Как стало известно ФАН, инцидент произошел в минувший понедельник, 26 апреля.

Все просьбы спуститься вниз были бессмысленны. Как пояснил сам Юрий Яковлев корреспонденту ФАН, причиной его отказа стал долг по зарплате со стороны работодателя. Сумма долга перед ним составила 170 тысяч рублей, причем Юрий далеко не единственный.

«Нам постоянно задерживали зарплату, и когда снова вместо денег мы получили пустые обещания, я решил не покидать кабину крана», ─ объяснил собеседник ФАН.

Крановщик адресовал свои претензии компании ООО «Полюс», подрядчику Московской Строительной Компании которая возвела не один ЖК в донской столице.

Ростовчане узнали о протесте из социальных сетей, когда крановщик стал вести прямые трансляции. После первых суток протеста работодатели не вышли на связь, однако в кабину пытался вломиться неизвестный человек и силой вытащить крановщика. Об этом рассказал сам Юрий во время прямых эфиров.

В МСК (Московская Строительная Компания. — Прим.ФАН) пояснили, что все платежи с ООО «Полюс» были сделаны в срок, а крановщик не имеет к ним никакого отношения, так как устроен в подрядной организации.

Протест Юрия Яковлева привлек внимание не только общественности, но и областной прокуратуры. Сотрудники прокуратуры инициировали проверку соблюдения требований трудового законодательства к ООО «Полис». В результате было установлено, что у предприятия действительно имелась задолженность по заработной плате и другим выплатам перед работником за март и апрель текущего года. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой директору организации внесено представление, а также в отношении него и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении.

Протест крановщика длился два дня, в результате чего 28 апреля фирма погасила долги по зарплате не только перед ним, но и его коллегой.

 

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