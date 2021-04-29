Амбиции за американские деньги: что случилось с Суперлигой. Колонка Алексея Игонина

Итак, попытка 12 ведущих европейских клубов поиграть в раскольников и создать Суперлигу пока окончилась ничем: от затеи решено отказаться, зачинщикам грозят карами — в зависимости от степени участия. Тем не менее часть раскольников продолжает верить, что им удастся «дожать» УЕФА и ФИФА и проект будет реанимирован.

Но пока победитель — президент УЕФА Александер Чеферин, а проигравший — президент «Реала» Флорентина Перес, инициатор создания Суперлиги и ее «хозяин».

С моей точки зрения, вся эта история изначально была не про футбол, а только про деньги. Темы развития футбола там изначально не стояло, о чем неоднократно говорили многие специалисты и тренеры. А думать нужно было прежде всего о футболе и его развитии. Вместо этого организаторы Суперлиги пошли по пути ультиматумов в адрес такой организации, как УЕФА, которая занимается развитием футбола с середины прошлого века.

Но «хозяевам» Суперлиги глаза застилали деньги — президенты самых богатых клубов и их спонсоры просто захотели зарабатывать еще больше, вот и все.

Как человек, связавший свою жизнь с этой замечательной игрой, должен сказать: футбол — это гораздо больше, чем 10-20 команд, даже таких известных, богатых и титулованных, как, например, «Реал» и «Барселона». Поэтому я совершенно не удивлен, что против проекта Суперлиги массово выступили в том числе болельщики. И вообще большой вопрос — так ли у простых любителей футбола был бы востребован такой турнир, как это пытались доказать создатели Суперлиги.

Лично мне кажется, что простым болельщикам, фанатам своих клубов, итальянское дерби «Ювентус» — «Интер» явно интереснее, чем, например, игра «Интер» — «Бавария». И уж тем более возникнут вопросы, если матчи Суперлиги будут проходить посреди недели, между играми национальных чемпионатов. Это что же, фанатам среди недели придется срываться, все бросать и ехать куда-то болеть за свою команду? И так каждую неделю? Интересно, сколько это сможет продолжаться?

Но, похоже, об удобстве болельщиков и о самих футболистах вообще никто не думал.

ФБА «Экономика сегодня» /

Еще раз повторю: за всей этой авантюрой с Суперлигой я не вижу ничего, кроме желания богатых клубов заработать еще больше, а также интересов спонсоров, чрезвычайно далеких от европейского футбола как такового. Основной спонсор всей этой затеи, насколько я знаю, был крупный американский финансовый холдинг JPMorgan Chase, владельцам которого, по моему мнению, глубоко наплевать, что будет с футболом в Европе, да и вообще наплевать на все, кроме своей выгоды.

Все разговоры были только о многомиллиардных вливаниях в проект, но никто не говорил о главном — о футболе. Меня возмущает, что все эти дельцы совсем не думают ни о чем, кроме прибыли. Например, я слышал, как инициатор создания Суперлиги Перес заявлял, что современному футболу необходимы срочные перемены вплоть до сокращения продолжительности матчей, поскольку для молодежи, которая привыкла играть в PlayStation, игра длиной в 1,5 часа — слишком длинная и скучная. Позже Перес отказался от слов про сокращение продолжительности матчей, но дела это не меняет.

Да, конечно, в современном большом спорте деньги играют важнейшую роль, и с этим приходится считаться. Так что, думаю, что, хотя ответ УЕФА и ФИФА на идею Суперлиги был жестким, этот проект не будет окончательно похоронен. Стороны еще к нему вернутся в попытке найти какой-то компромисс. Если ведущие клубы будут терять доходы или еще как-то страдать, от этого проиграют в том числе УЕФА и ФИФА, и потери будут значительными, так что договариваться все равно придется.

Справка ФАН

Суперлига (The Super League), или Европейская Суперлига (European Super League), — проект планируемого ежегодного соревнования по футболу, в котором должны принимать участие 15-20 ведущих европейских клубов, которые считаются топовыми. Однако после жесткой реакции УЕФА, а также владельцев многих клубов проект был заморожен на неопределенное время.