Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 19:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Общество
Вассерман заявил, что жертвователи ФБК могут сесть в тюрьму за экстремизм
19:06
Происшествия
Задержанный силовиками 17-летний член «М.К.У.» делал бомбу по картинкам из интернета
19:04
Общество
Светлана Лобода рассказала на ММКФ о своей прабабушке-хулиганке
19:03
Происшествия
Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге
19:00
Происшествия
СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма
18:55
Армия
Силы Тихоокеанского флота РФ пополнились новым противодиверсионным катером
18:55
Общество
Говорящий пес стал кумиром лежебок
18:53
Экономика
В Сбербанке ожидают роста кредитования в России
18:52
Армия
Кедми объяснил, почему США боятся начать полноценную войну с Россией
18:52
Россия
Российские законы о пенсиях и ПДД вступят в силу в мае
18:51
Общество
Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино
18:47
Экономика
Регионы РФ могут нарастить долги без угрозы для кредитоспособности
18:47
Политика
Болгары высмеяли власти своей страны после новой провокации против России
18:45
Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
18:44
Происшествия
Пожарные потушили горящую иномарку на Васильевском острове
18:43
Общество
Блогер из США рассказал, как американцы лишились квартир по стандартам СССР
18:39
Политика
Лидер Black Lives Matter растратила 26 тысяч долларов на дорогие курорты
18:38
Шоу-бизнес
Новое фото Maruv с округлившимся животом спровоцировало слухи о беременности
18:36
Общество
Участников военного парада в Саранске привьют от COVID-19
18:34
Происшествия
Патрульная машина протаранила иномарку на Бухарестской
Все новости

Амбиции за американские деньги: что случилось с Суперлигой. Колонка Алексея Игонина

Спорт
Амбиции за американские деньги: что случилось с Суперлигой. Колонка Алексея Игонина
Федеральное агентство новостей  / 

Итак, попытка 12 ведущих европейских клубов поиграть в раскольников и создать Суперлигу пока окончилась ничем: от затеи решено отказаться, зачинщикам грозят карами — в зависимости от степени участия. Тем не менее часть раскольников продолжает верить, что им удастся «дожать» УЕФА и ФИФА и проект будет реанимирован.

Но пока победитель — президент УЕФА Александер Чеферин, а проигравший — президент «Реала» Флорентина Перес, инициатор создания Суперлиги и ее «хозяин».

С моей точки зрения, вся эта история изначально была не про футбол, а только про деньги. Темы развития футбола там изначально не стояло, о чем неоднократно говорили многие специалисты и тренеры. А думать нужно было прежде всего о футболе и его развитии. Вместо этого организаторы Суперлиги пошли по пути ультиматумов в адрес такой организации, как УЕФА, которая занимается развитием футбола с середины прошлого века.

Но «хозяевам» Суперлиги глаза застилали деньги — президенты самых богатых клубов и их спонсоры просто захотели зарабатывать еще больше, вот и все.

Как человек, связавший свою жизнь с этой замечательной игрой, должен сказать: футбол — это гораздо больше, чем 10-20 команд, даже таких известных, богатых и титулованных, как, например, «Реал» и «Барселона». Поэтому я совершенно не удивлен, что против проекта Суперлиги массово выступили в том числе болельщики. И вообще большой вопрос — так ли у простых любителей футбола был бы востребован такой турнир, как это пытались доказать создатели Суперлиги.

Лично мне кажется, что простым болельщикам, фанатам своих клубов, итальянское дерби «Ювентус» — «Интер» явно интереснее, чем, например, игра «Интер» — «Бавария». И уж тем более возникнут вопросы, если матчи Суперлиги будут проходить посреди недели, между играми национальных чемпионатов. Это что же, фанатам среди недели придется срываться, все бросать и ехать куда-то болеть за свою команду? И так каждую неделю? Интересно, сколько это сможет продолжаться?

Но, похоже, об удобстве болельщиков и о самих футболистах вообще никто не думал.

Алексей Игонин: История с Суперлигой изначально была не про футбол, а только про деньги
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Еще раз повторю: за всей этой авантюрой с Суперлигой я не вижу ничего, кроме желания богатых клубов заработать еще больше, а также интересов спонсоров, чрезвычайно далеких от европейского футбола как такового. Основной спонсор всей этой затеи, насколько я знаю, был крупный американский финансовый холдинг JPMorgan Chase, владельцам которого, по моему мнению, глубоко наплевать, что будет с футболом в Европе, да и вообще наплевать на все, кроме своей выгоды.

Все разговоры были только о многомиллиардных вливаниях в проект, но никто не говорил о главном — о футболе. Меня возмущает, что все эти дельцы совсем не думают ни о чем, кроме прибыли. Например, я слышал, как инициатор создания Суперлиги Перес заявлял, что современному футболу необходимы срочные перемены вплоть до сокращения продолжительности матчей, поскольку для молодежи, которая привыкла играть в PlayStation, игра длиной в 1,5 часа — слишком длинная и скучная. Позже Перес отказался от слов про сокращение продолжительности матчей, но дела это не меняет.

Да, конечно, в современном большом спорте деньги играют важнейшую роль, и с этим приходится считаться. Так что, думаю, что, хотя ответ УЕФА и ФИФА на идею Суперлиги был жестким, этот проект не будет окончательно похоронен. Стороны еще к нему вернутся в попытке найти какой-то компромисс. Если ведущие клубы будут терять доходы или еще как-то страдать, от этого проиграют в том числе УЕФА и ФИФА, и потери будут значительными, так что договариваться все равно придется.

Справка ФАН

Суперлига (The Super League), или Европейская Суперлига (European Super League), — проект планируемого ежегодного соревнования по футболу, в котором должны принимать участие 15-20 ведущих европейских клубов, которые считаются топовыми. Однако после жесткой реакции УЕФА, а также владельцев многих клубов проект был заморожен на неопределенное время.

футбол уефа суперлига алексей игонин
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 131070 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 96376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 95709 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 86146 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 58532 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Спорт / Амбиции за американские деньги: что случилось с Суперлигой. Колонка Алексея Игонина
Рейтинг@Mail.ru