Британский политик Эбботт предрекла падение монархии после смерти Елизаветы II

Лондон, 29 апреля. Британская монархия будет существовать в современном виде только до смерти королевы Елизаветы II, считает британский политик Дайан Эбботт.

Кончина королевы станет крахом для монархии в стране. После смерти Елизаветы Великобритания погрузится в бурную дискуссию, считает Эбботт. Спор разгорится в первую очередь из-за ситуации с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

«По-моему, то, что королевская семья и ее советники сделали с Меган, будет одним из аргументов в пользу перемен», — сказала британский политик.

С позицией Эбботт согласилась автор книг о королевской семье Анна Пастернак. По ее мнению, Гарри мог неосознанно запустить процессы по изменению облика Великобритании.

Ранее журналист Питер Хант заявил о возможном отказе королевы от своих обязанностей после смерти ее супруга принца Филиппа. Также процесс ухода Елизаветы ускорила пандемия, убежден он.