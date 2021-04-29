Дагестанцы в мае будут отдыхать на два дня больше

Махачкала, 29 апреля. Жители Дагестана получили два дополнительных дня отдыха в мае к тем, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. Власти республики приняли решение сделать нерабочими 13 и 14 мая.

Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Абдулпатах Амирханов. Два дополнительных дня отдыха введены в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

«По обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» правительство Республики Дагестан постановляет считать 13 и 14 мая 2021 года нерабочими праздничными днями», — говорится в тексте документа.

Ураза-байрам является одним из двух главных праздников исламского календаря. Он знаменует завершение поста, который длился в течение священного для мусульман месяца Рамадан. Как правило, в этот день в мечетях проходят праздничные богослужения, однако в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса коллективная молитва в Соборной мечети в Москве и в других городах страны была отменена.

Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 4 по 7 мая нерабочими. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать в период с 1 по 10 мая. Объединить праздничные дни 1 мая и Дня Победы предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее ФАН сообщал, что после завершения месяца Рамадан власти Дагестана вернутся к вопросу о возобновлении работы в республике банкетных залов. Такое решение было принято после проработки поручения врио главы региона Сергея Меликова.