Глава российского МИД назвал формат G8 «вчерашним днем»

Москва, 29 апреля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва никогда не вернется к формату «Большой восьмерки».

По мнению Лаврова, G8 — это вчерашний день. Россия больше никогда не станет присоединяться к этому формату.

«Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмерки» уже не будет, это вчерашний день», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Он также прокомментировал высказывания некоторых участников формата, которые не хотели видеть Россию в составе G7. По мнению главы МИД, западные политики делают это, чтобы «пропагандировать свое решающее слово».

Ранее Лавров сообщил, что в ближайшее время правительство страны опубликует список недружественных стран.