Песков: Россия не намерена терпеть нападки Чехии

Москва, 29 апреля. РФ не будет спокойно переносить действия Чехии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Страна не намерена терпеть нападки Праги, подчеркнул он. Пресс-секретарь напомнил об аналогичном поведении Болгарии и Прибалтики, которая выражает якобы солидарность. Россия уже не мирится с действиями иностранных государств и демонстрирует это, отметил Песков.

Ранее ситуацию с Чехией оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сравнил действия иностранного государства с поведением уличной шпаны.