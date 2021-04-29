Плющенко покатался на коньках во время отдыха на Мальдивах 

Мале, 29 апреля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал отдыхающим на Мальдивах людям фигурные пируэты на пластиковой арене курорта.

Видео с катанием на льду прямо во время отпуска на жарких Мальдивах Евгений Плющенко опубликовал в Instagram. На кадрах чемпион сделал несколько красивых пируэтов, после чего прокатился вместе с сыном Александром и сыграл в хоккей со своим приятелем Антоном Сихарулидзе.

Собравшиеся посмотреть на олимпийского чемпиона аплодировали фигуристу. Внимания удостоился и Плющенко-младший, сын спортсмена от продюсера Яны Рудковской. Мальчик отлично стоит на коньках для своего возраста и неплохо играет в хоккей, что также было продемонстрировано на видеоролике.

«Открыли сезон на пластиковой арене. Сыграли в хоккей с моим другом Антоном Сихарулидзе и гостями отеля», — похвастался своим отдыхом на Мальдивах спортсмен.

Плющенко и Рудковская не только вместе отдыхают, но и работают. Пара несколько лет пытается заработать на организации и постановке ледовых шоу, однако это дело за последние два года принесло звездам только убытки. Намного лучше дела обстоят у детской школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».