«Яндекс» вскоре станет владельцем финансовой организации

Москва, 29 апреля. Российская транснациональная компания договорилась о покупке банка «Акрополь».

Компания «Яндекс» приобретает кредитную организацию «Акрополь». В прошлом году банком владел генеральный директор «Связного» Евгений Давыдович. Сообщается, что сумма сделки составит 1,1 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Сделка будет закрыта после того, как пройдет согласование в Центральном банке Российской Федерации. После этого «Яндекс» завладеет лицензиями организации, среди которых есть и банковская. Представители компании указывают, что это будет способствовать модернизации направления финансовых сервисов, а также позволит запустить новые продукты для пользователей и партнеров.



Порядка 85% банковских активов приходится на портфель ликвидных ценных бумаг, а также средства на счетах в Банке России. Премия к капиталу за приобретение организации составляет 75 млн рублей из суммы сделки.



В «Яндексе» 28 апреля скорректировали прогноз по размерам выручки компании в текущем году. Новый прогноз построен на текущей оценке происходящих событий, и основывается на актуальных мировых тенденциях.