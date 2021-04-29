Японские ученые разработали метод экспресс-анализа мутаций коронавируса

Токио, 29 апреля. Японские ученые из университетов Осаки и Хоккайдо нашли способ ускорить анализ новых мутаций коронавирусной инфекции.

Он предполагает применение метода ПЦР-тестирования для создания клонов SARS-CoV-2. Благодаря этому станет возможным быстро анализировать биологические особенности мутаций вируса, отметили исследователи.

Кроме того, такой метод уменьшает время исследований мутаций коронавируса до двух недель. В то же время на традиционные способы, как правило, уходит до нескольких месяцев.

Ранее американские ученые оценили риск заражения COVID-19 при посадке в самолет. По словам специалистов, он возрастает, если посадка производится от хвоста самолета к носу.