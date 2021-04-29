Фонд кино потребовал от создателей фильма «Вратарь Галактики» 191 млн рублей

Москва, 29 апреля. Фонд кино обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к киностудии «Бонанза» и ее главному продюсеру Джанику Файзиеву, который снял фильм «Вратарь Галактики».

Иск был зарегистрирован 28 апреля. Истцом является Фонд кино, а ответчиком — студия «Бонанза» с ее создателем, режиссером Джаником Файзиевым. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии потребовал от снявшей картину «Вратарь Галактики» компании 191 миллион рублей. Суд еще не приступил к рассмотрению заявления, следует из картотеки арбитражных дел.

Фонд кино оказал финансовую поддержку создателям ленты «Вратарь Галактики» на условиях стопроцентной возвратности в 2018 году и на безвозмездной основе в 2019 году.

Ранее аналитики Фонда кино провели исследование рынка российского кинопроизводства, по итогам которого составили рейтинг лидеров индустрии. В список вошли такие компании, как «Централ Партнершип», СТВ, «Базелевс» и другие.