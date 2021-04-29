Энергетики через суд взыскали с жителей Саранска 10 млн рублей за тепло

Саранск, 29 апреля. Теплоснабжающая организация принудительно взыскала с жителей столицы Мордовии более 10 млн рублей. Всего за четыре месяца от «ЭнергосбыТ Плюс» в мировые суды региона поступило более 1 800 заявлений на неплательщиков на общую сумму более 23 млн рублей.

Как пояснили ФАН в компании, за тепло и горячую воду горожане задолжали энергетикам 252 млн рублей. В ближайшие дни одни неплательщики получат «красные» квитанции, другие — досудебные претензии

К взысканию задолженности через суд компания приступит, если клиент проигнорирует долговые квитанции, звонки, а также досудебные претензии.

Ранее ФАН писал о методах наказания неплательщиков за коммунальные услуги. Жители Мордовии могут остаться без автомобилей из-за долгов за отопление.