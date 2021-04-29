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ФСБ предотвратила теракты в девяти городах России. События дня

Видео
ФСБ предотвратила теракты в девяти городах России. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

 

Байден призвал реформировать полицию США в ближайший месяц

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в американском конгрессе призвал реформировать правоохранительную систему к годовщине смерти афроамериканца Джорджа Флойда, то есть к 25 мая. Текст речи опубликовал Белый дом. Закон о полиции сейчас эмоционально обсуждают демократы и республиканцы. Байден обратился к конгрессменам с предложением объединиться, чтобы восстановить доверие между полицией и гражданами США, а главное - искоренить расизм в системе уголовного правосудия. Закон уже одобрен палатой представителей. Теперь слово за сенатом.

В немецкой клинике произошло массовое убийство пациентов

ФСБ предотвратила теракты в девяти городах России. События дня
maxpixel.net  / 

Четыре пациента клиники в немецком городе Потсдам были жестоко убиты и один получил тяжелые ранения. По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя сотрудница больницы Оберлинхаус, которая специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата и помогает людям с ограниченными возможностями. Мотивы расправы пока неизвестны. Полиция выясняет обстоятельства трагического происшествия.

ФСБ задержала готовивших теракты украинских неонацистов

ФСБ предотвратила теракты в девяти городах России. События дня
instagram.com  / @fsb_official_rf

ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Неонацисты готовили взрывы и вооруженные нападения в девяти городах России. По информации Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, задержания молодчиков прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.
«В Следственном Комитете России расследуется противоправная деятельность руководителей и участников интернет-сообщества «М.К.У.». Их действиях квалифицируются по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за подстрекательство к убийству, приготовление к теракту, покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — подчеркнула официальный представитель Следственного Комитета Российской Федерации Светлана Петренко.
Во время обысков у радикалов изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные об уже совершенных и планируемых преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях и переписку с главарем группировки.

Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха

ФСБ предотвратила теракты в девяти городах России. События дня
wikipedia.org  / Alflink999, CC BY-SA 4.0

Испанский комик Хуан Хойя Борха, известный в соцсетях как «хохотун» или «хохочущий испанец», скончался в больнице в Севилье в возрасте 65 лет. По сообщениям местных СМИ, у артиста в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. В сентябре он перенес ампутацию ноги и с тех пор находился в больнице. В Сети «взрывной испанец» прославился после участия в одном из телешоу, когда не смог сдержать заразительных эмоций. Этот кадр из программы быстро превратился в мем. С его помощью пользователи соцсетей выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.
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