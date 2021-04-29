Песков заявил об отсутствии желания у Запада воспринимать добрые намерения России

Москва, 29 апреля. Запад не хочет воспринимать желание России быть в добрых отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на брифинге в четверг прокомментировал отношения Москвы с западными странами. По его словам, ни в Европе, ни в США не хотят воспринимать добрые намерения российской стороны.

Дмитрий Песков ранее осудил снятие флага РФ на турнире чемпионата мира по шашкам среди женщин. Пресс-секретарь главы государства считает, что инцидент повлиял на поражение россиянки Тамары Тансыккужиной.