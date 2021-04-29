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Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 13:15
Общество
Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 апреля. Есть ли тот самый идеальный маринад для шашлыка? Какую оригинальную закуску можно взять с собой на пикник? Как во время трапезы на природе угодить вкусовым предпочтениям и мужчин, и женщин? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов.

Сезон шашлыков в России можно назвать официально открытым, и самый его разгар придется на майские праздники, которые в этом году продлятся аж десять дней. Пикники на природе или в собственном дворе с жаркой и дальнейшим поеданием мяса — это ритуал, который не терпит промашек.

Все мечтают, чтобы приготовленный ими шашлык был сочнейшим и тающим во рту, а закуски, салаты съедались целиком и заслуживали массу комплиментов. Федеральное агентство новостей поговорило с опытным бренд-шефом, совладельцем ресторанов «Пикник» Сергеем Хромовым. Он не только раскрыл секреты пира на природе, но и составил беспроигрышное меню из пяти блюд, которые готовятся быстро и просто.

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
фото из личного архива Сергея Хромова  / 

Закуски и салаты

Безусловно, шашлык является доминантой стола, однако это не значит, что не стоит уделять должное внимание закускам и салатам. Собеседник ФАН предложил четыре варианта блюд, в том числе — с использованием уже пожаренного мяса, которые удивят даже гурманов. Среди перечисленных ниже вариантов есть как более сытные, так и легкие, чтобы угодить и мужчинам, и женщинам.

Буррито

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
Global Look Press  / Nelvin C. Cepeda/ZUMAPRESS.com

Ингредиенты: курица жареная, с мангала 60 г, масло растительное 5 г, тортилья 1 штука, кинза один пучок, лук красный 20 г, халапеньо 10 г, фасоль красная 20 г, помидор 20 г, огурец 20 г, соус сальса 20 г, соус сырный 20 г, соус Гуакомоле 20 г, соль по вкусу, перец свежемолотый по вкусу.

Приготовление: курицу, обжаренную на мангале, и овощи рубим кубиками. Затем все ингредиенты смешать, заправить соусами, солью и перцем. Выложить на тортилью и завернуть. Запечь до золотистой корочки на мангале. Разрезать вдоль.

Клаб-сэндвич

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
Global Look Press  / digifoodstock.com/CTK

Ингредиенты: тостовый хлеб три кусочка, фирменный соус для пикника 50 г, листья салата 10 г, помидоры 20 г, огурец 20 г, бекон или ветчина 20 г, сыр чеддер пластинками две штуки.

Приготовление: тостовый хлеб подпечь с обеих сторон до золотистой корочки на мангале. После запекания на хрустящий тост нанести фирменный соус, равномерно распределив по всей поверхности. На двух кусочках хлеба собираем: лист салата, кольца помидора, кольца свежего огурца, на них выкладываем бекон или ветчину и накрываем пластинкой сыра чеддер. Далее немного подпекаем до расплавления сыра. Два одинаковых кусочка кладем один на другой и накрываем третьим тостом. Немного прижимаем, чтобы держал форму, и разрезаем по диагонали.

Особую изюминку клаб-сэндвичу придаст фирменный соус от бренд-шефа, который готовится без особых усилий. В воде на полчаса надо замочить 20 г лука, нарезанного соломкой. После этого смешать его с 300 г майонеза, 50 г кетчупа, 50 г сладкой паприки, солью и перцем по вкусу. Полученную смесь осталось только взбить блендером до однородной массы.

Есть и менее жирный вариант соуса. Пучок мяты и 50 г огурца нужно нарезать тонкой соломкой, добавить измельченный зубчик чеснока, смешать с 500 г натурального йогурта, половиной чайной ложки соли, чайной ложкой лимонного сока и мелко измельченными 50 г сыра с плесенью.

Мангал-салат

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
Global Look Press  / Elena Sikorskaya/Russian Look

Ингредиенты: баклажан одна штука, паприка две штуки, цукини одна штука, томаты две-три штуки, кинза две веточки, укроп две веточки, базилик две веточки, чеснок два зубчика, соевый соус по вкусу, перец свежемолотый по вкусу, тимьян одна веточка.

Приготовление: овощи обжарить на мангале, после этого нарезать соломкой. Добавить зелень, мелко нарезанный чеснок, перец, щепотку тимьяна и заправить соевым соусом по вкусу. Украсить зеленью.

Мини-капрезе

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
Prt Scr youtube.com  /  Delish

Ингредиенты: сыр мини-моцарелла 16 штук, листья базилика 16 штук, помидоры черри медовые 16 штук, оливковое масло extra virgin, соль, свежемолотый черный перец, крем бальзамик по вкусу.

Приготовление: насадить мини-моцареллу на шпажки, чередуя с помидорами черри и базиликом, приправить специями. Сбрызнуть оливковым маслом и кремом бальзамиком.

Хромов также поделился лайфхаком, как не испортить шашлык, салат или закуски слишком острым вкусом и запахом чеснока.

«Чеснок является самым сладким овощем — в нем содержится 20% сахара, но сладость не ощущается, так как ее перебивают содержащиеся в нем жгучие вещества. Для того, чтобы убрать из блюда резкий запах и вкус чеснока, необходимо удалить сердцевину, ведь именно она является источником назойливого запаха», — пояснил эксперт.

Шашлык

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
pixabay.com  / 

Ресторатор поделился с Федеральным агентством новостей инструкцией, следование которой позволит отведать на пикнике шашлык мечты.

Ингредиенты: мясо 1 кг, лук репчатый 300 г, паприка сухая красная 10 г, соль, перец свежемолотый по вкусу.

Приготовление: жир лишний снять и нарезать средними кусками мясо. Лук репчатый соломкой. Заправить свежемолотым перцем и паприкой. Оставить в холодильнике на 12 часов.

Кусочки мяса лучше солить во время маринования. Соль желательно брать крупную. Она медленно растворяется и пропитывает равномерно все мясо. При мариновании мелкая соль внутрь куска мяса не проникает, верх будет пересолен, а внутри кусок недосолен. С крупной солью мясо получится в меру соленым, сочным и нежным.

Выдерживаем примерно 12 часов, а потом за час до готовки подсаливаем: так мясной сок не теряется и мясо после приготовления остается мягким и сочным.

Что касается выбора мяса, по мнению Хромова, лучший шашлык получается из свиной шеи. Однако это далеко не единственный вариант: самое главное — чтобы продукт был свежий.

Маринад маринаду рознь

Идеальный шашлык и четыре вида закусок: бренд-шеф Хромов представил свое меню для пикника
Prt Scr youtube.com  /  СЕНЯ В ДЕЛЕ

Выбор маринада для шашлыка является для многих настоящей головной болью. Вариантов «правильного» в Сети предлагается бесчисленное множество, однако, как отмечает бренд-шеф, перебор с маринадом сыграет злую шутку — человека с завязанными глазами можно будет даже обмануть на тему того, из чего же приготовили шашлык.

«Мое мнение — у каждого мяса есть свой, определенный вкус, и когда люди чересчур забивают его специями, уксусом, маринадом, это неприемлемо. Таким образом мы сбиваем вкус и не почувствуем, какое это мясо», — отметил Хромов.

Ресторатор привел в пример легендарные места с азербайджанской кухней, которые он посещал в молодости. Повара из этих заведений тоже придерживались мнения, что лучший маринад — это лук. Здесь, по мнению собеседника ФАН, будет уместна аналогия с бутербродом. Как намазанного масла достаточно для превращения хлеб в бутерброд без излишеств, так и лука в качестве основного ингредиента вполне достаточно, чтобы подать на стол королевский шашлык.

Своими рекомендациями по поводу того, как приготовить сочный и вкусный шашлык, также поделился с россиянами Роспотребнадзор. Кроме того в ведомстве назвали проверенный способ определения качества продукта. Для этого нужно надавить на него пальцем и посмотреть, приняла ли поверхность прежнюю форму. Если да, то это говорит о свежести мяса.

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