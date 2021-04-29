Политолог назвал роспуск штабов Навального попыткой продать «подороже» свой конец

Серьезно упавший интерес к фигуре Алексея Навального — это уже факт, подтвердившийся 21 апреля. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Роспуск штабов Навального

Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), поскольку ее сохранение «немедленно будет подведено под статью об экстремизме».

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. <…> Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил Волков.

Падение интереса к Навальному

Как заметил Сергей Простаков, иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями штабов Навального, а также «Фонда борьбы с коррупцией»1 был подан после незаконных митингов 21 апреля. Число их участников можно оценивать по-разному. Поскольку у них нет четких границ и форматов, неизбежно в их числе будут включены случайные прохожие и зеваки.

«Даже объявленные МВД 20 тысяч человек — для огромной страны это мизерная цифра. Свою малочисленность вышедшим на улицы и площади не удалось скомпенсировать громкими событиями или хотя бы яркой картинкой для медиа. Могут прозвучать различные оправдания — от погоды и рабочего дня до малого охвата в рекламе акций. Однако серьезно упавший интерес к фигуре Навального — это уже факт, подтвердившийся 21 апреля», — пояснил Сергей Простаков.

facebook.com / Леонид Волков

Эксперт заметил, что россиян интересует их жизнь, которой было посвящено прошедшее послание президента РФ Федеральному собранию, а не навязанная извне повестка вокруг Навального. А сами акции прошли без особых эксцессов, несмотря на старания «штабистов».

«В итоге незаконные митинги ожидаемо закончились задержаниями. Заявление Волкова — это подведение итогов деятельности сторонников Навального, заканчивающейся на фоне уголовных дел в отношении участников штабов и сбежавшего за пределы России их руководства. Поэтому можно сказать, что 21 апреля штабы Навального совершили успешную попытку самоуничтожения. А вот поставленных при этом целей «продать» свой конец «подороже» с громким медиашумом и яркой картинкой для иностранных СМИ Волков, [Мария] Певчих и компания с их кураторами не достигли», — заключил Сергей Простаков.

Ранее руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко оценил перспективы бывших сотрудников штабов Навального. По его словам, такие люди не смогут найти место в нормальной российской жизни.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.