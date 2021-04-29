Российские войска после проверок вернутся в пункты постоянного базирования до 1 мая

Москва, 29 апреля. Подразделения ВС России вернутся в пункты постоянной дислокации после плановых проверок за зимний период обучения до 1 мая.

Об этом говорится в докладе командующих военными округами начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Так, весь личный состав Западного военного округа (ЗВО) уже вернулся в пункты постоянной дислокации, за исключением одного воинского эшелона​​​.

«Завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона Мулино. Срок прибытия на станцию выгрузки — сегодня к исходу дня», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Отмечается, что Герасимов поручил начальнику Национального центра управления обороной РФ контролировать возвращение войск, предоставляя ежедневные доклады.

Ранее сообщалось, что участие в плановых контрольных проверках боеготовности ВС России приняли более 300 тысяч российских военнослужащих и порядка 35 тысяч единиц техники.