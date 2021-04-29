Ремесло предположил, что будет с соратниками Навального после закрытия штабов

Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией) Леонид Волков сообщил о роспуске сети штабов Алексея Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией) после иска о признании их экстремистскими организациями. Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло рассказал ФАН, что будет с Навальным и его помощниками после закрытия сети штабов.

По словам Волкова, работа штабов будет остановлена, поскольку нарушает статью об экстремизме. При этом ребрендинг или создание других организаций на основе штабов также невозможно.

«Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил Волков.

Илья Ремесло отметил, что закрытие штабов станет сильным разочарованием для Навального, который вернулся в страну.

«Навальный начинает осознавать, как сильно он вляпался. Он рассчитывал совсем на другое, что выйдет очень много людей. Но мы видели, как все получилось. Конечно, для него это станет разочарованием, но вряд ли это его изменит», — считает юрист.

Ремесло не исключил, что его соратники продолжат деятельность за границей, но в усеченном формате.

«Я не верю, что Волков закроет все, не будет получать денег. Мой прогноз, что в России практически никто не останется из руководства — все либо уедут за рубеж, либо будут привлечены к ответственности в России», — отметил эксперт.

Кроме того, Ремесло добавил, что поддержка Навального будет и дальше спадать. Во-первых, потому что никто не захочет иметь дело с организацией, признанной экстремистской, хотя бы по соображениям собственной безопасности. Во-вторых, объективно нет никаких причин, по которым поддержка будет расти — ничего нового они не придумают, заключил Ремесло.

Ранее главред издания PolitRussia Руслан Осташко оценил перспективы бывших сотрудников штабов Навального. Эксперт считает, что им будет сложно адаптироваться в реальной жизни.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.