В России предложили запретить использование одноразовых мангалов

Москва, 29 апреля. Запретить одноразовые мангалы в России предложили в Государственной думе. Инициатива поступила от депутата Госдумы Виталия Милонова.

Одноразовые мангалы нужно запретить, так как люди оставляют их в парках и лесах после пикников, считает Милонов. Это засоряет природу. На данный момент мангалы будут частично вне закона из-за запрета на разведения огня в лесопарках.

Чтобы исправить ситуацию с мусором, который оставляют отдыхающие, штрафов недостаточно, добавил депутат в беседе с изданием «ПолитРоссия». Проблема в том, что некому фиксировать эти нарушения. Решить этот вопрос можно с помощью создания специальных пространств для жарки шашлыков.

До этого россиянам рассказали, какие опасности могут ожидать на пикнике. Необходимо закупить безопасные мангалы, чтобы не допустить пожар.