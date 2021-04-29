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В России предложили запретить использование одноразовых мангалов

Общество
В России предложили запретить использование одноразовых мангалов
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 29 апреля. Запретить одноразовые мангалы в России предложили в Государственной думе. Инициатива поступила от депутата Госдумы Виталия Милонова.

Одноразовые мангалы нужно запретить, так как люди оставляют их в парках и лесах после пикников, считает Милонов. Это засоряет природу. На данный момент мангалы будут частично вне закона из-за запрета на разведения огня в лесопарках.

Чтобы исправить ситуацию с мусором, который оставляют отдыхающие, штрафов недостаточно, добавил депутат в беседе с изданием «ПолитРоссия». Проблема в том, что некому фиксировать эти нарушения. Решить этот вопрос можно с помощью создания специальных пространств для жарки шашлыков.

До этого россиянам рассказали, какие опасности могут ожидать на пикнике. Необходимо закупить безопасные мангалы, чтобы не допустить пожар.

запрет госдума мангалы
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