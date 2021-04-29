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Финалисты шоу «Последний герой» раскрыли свои планы на денежный куш в 5 млн рублей

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 12:27
Общество
Финалисты шоу «Последний герой» раскрыли свои планы на денежный куш в 5 млн рублей
Пресс-служба ТВ-3  / 

Занзибар, 29 апреля. Финалисты реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» рассказали, на что в случае победы потратят призовую сумму в пять млн рублей, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала ТВ-3.

В первый день мая в эфир выйдет последний, девятый по счету, выпуск популярной программы. Станет известен обладатель не только звания «героя», но и солидного денежного куша. На что же готовы потратить эти деньги претенденты (всего их четверо)?

Так, мать-одиночка Елена Барткова принимает участие в данном шоу уже в третий раз, поэтому не скрывает, что выигрыш потратила бы на себя.

«Я и представить не могла, что могу зайти в этот раз так далеко! — воскликнула она. — Конечно, финансовая сторона — главная составляющая. Мне хотелось бы купить квартиру. У меня уже есть некая сумма денег, которую я могла бы добавить. И я действительно очень сильно хочу, чтобы моя дочь мной гордилась!»

Мечты тракториста Романа Никкеля — многодетного отца из Оренбургской области — связаны с его семьей.

«В первую очередь, эта победа нужна мне, чтобы быть примером для своих сыновей, чтобы они могли сказать: «Наш папа — «Последний герой»!», — признался он. — У меня пять сыновей, и я ими очень горжусь. От первой жены у меня трое, но мы не живем сейчас вместе, а мне бы хотелось, чтобы они все жили со мной. Так что моя самая заветная мечта — это построить большой дом на всех и поселиться в нем всем вместе».

Финалисты шоу «Последний герой» раскрыли свои планы на денежный куш в 5 млн рублей
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Известный российский актер театра и кино Денис Шведов еще во время шоу дал всем понять, что он — однолюб. И хотя его мотивация к победе крепка, к самому денежному призу он относится по-философски.

«Финансы — это круто, — отметил он. — Но еще круче — стать «Последним героем»! Было бы абсурдно утверждать, что мне не нужны деньги и не хочется носить это звание. Зачем вообще тогда было сюда ехать и столько мучаться, терпеть крыс, голод и все остальное?!»

Выросшая в Ханты-Мансийске модель и телеведущая Александра Маслакова, которая чуть было не выбыла из борьбы в первой же серии, своей главной цели уже добилась. После месяца выживания на тропическом острове она поверила в себя и в свои силы и поняла, что действительно способна преодолевать самые сложные испытания.

«Если выиграю, половину денег точно потрачу на маму, потому что хочу привезти ее в Москву и устроить ей незабываемый шопинг!» — заявила она.

Участники решающей стадии 39 дней выживали под палящим солнцем Занзибара и спали под навесом из пальмовых листьев, пока их кусали песчаные блохи и крысы. Они питались червями и змеями, сражаясь в невероятно тяжелых конкурсах — друг с другом, да и с самими собой.

Кто в итоге одержит победу и станет богаче, телезрители смогут узнать из финального выпуска реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», который выйдет на канале ТВ-3 1 мая в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что участники ближе к концу всех испытаний начали жаловаться на упадок сил и на недомогания.

финалисты последний герой реалити-шоу
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