Правительство Дагестана объявило 13 и 14 мая выходными днями

Махачкала, 29 апреля. Выходные дни по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам ввели в Дагестане. Жители республики будут отдыхать два дня — 13 и 14 мая

Соответствующий указ подписал председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов. Ураза-байрам празднуется в первый день месяца, следующего за Рамаданом.

«Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 13 и 14 мая 2021 года нерабочими праздничными днями», — говорится в документе.

Отмечается, что практика объявления выходных дней в честь Ураза-байрам является традиционной для республик Северного Кавказа. Также стало известно, что запрет на коллективные молитвы по случаю праздника в этом году в России не действует. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов.