«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу

Российский «Газпром» не стал докупать на аукционе дополнительные объемы газового транзита через Украину, несмотря на то, что за зиму Европа израсходовала рекордные запасы газа и начала сезон весенней закачки голубого топлива с опозданием на месяц. Это создает новую газовую реальность для Украины и Европы, в которой украинский газовый транзит медленно умирает, а Россия все активнее использует альтернативные пути доставки топлива европейским потребителям.

К чему может привести такая тенденция в среднесрочном и долгосрочном вариантах? Об этом — в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Обошлись без надоевшего Киева

В 2021 году контрактные объемы по транспортировке российского газа через Украину снизились в 1,6 раза: с 178 млн куб. м до 110 млн куб. м в сутки — или, в пересчете на год, с 65 до 40 млрд кубометров. Согласно подписанному в 2020 году контракту, у «Газпрома» есть обязательства перед Украиной по прокачке 40 млрд куб. метров еще на три года. А уже с начала 2025 года Россия вправе отказаться от украинского транзита — полностью или частично.

Действующая ставка тарифа на украинский транзит сторонами официально не разглашалась. Но в 2020 году исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко озвучил общий объем ожидаемого дохода Украины от пятилетнего контракта: 7,2 млрд долларов. В пересчете на заявленные минимальные объемы это составляет 31,25 долларов за 1000 куб. м. Если учесть, что предыдущий долгосрочный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» предполагал тариф 32,4 долларов за тысячу кубов, то можно понять, что в 2020 году, в напряженной ситуации противостояния с Киевом, российский газовый гигант умудрился выбить из Украины скидку на транзит.

Тогда пятилетний газовый контракт в украинском информационном пространстве преподносился чуть ли не как «окончательная перемога» над Россией, а менеджеры «Нафтогаза» привычно выписали сами себе многомиллионные премии. Однако уже в то время практически все эксперты предупреждали, что Украина сама себя загнала в угол. Ведь, по сути, «Газпром» окончательно поставил крест на украинском транзите, решив использовать навязанные ему пять лет обязательств в качестве отсрочки для подготовки к полному переводу поставок газа за пределы украинской территории.

Первый год транзита по новым условиям доказал реальность таких планов. В 2020 году «Газпром» совокупно прокачал через Украину лишь 55,8 млрд куб. м газа — меньше контрактного объема — и даже пойдя на переплату из-за действующей в контракте нормы «качай и плати». То, что это было сознательным решением и проверкой возможностей отказа от услуг Украины, не вызывало сомнения.

В том же 2020 году газопровод «Северный поток», идущий по прямому пути из России в Германию, а также проложенный через Белоруссию и Польшу газопровод «Ямал» работали выше своей номинальной мощности — то есть украинский транзит просто перебросили туда.

Федеральное агентство новостей /

«Газпром» потерял? Скорее нет, чем да

При поверхностном взгляде на эту картину кажется, что «Газпром» в 2020 году потерял в деньгах из-за сознательного уменьшения транзита через Украину. Однако это не так: перекачка через «Северный поток» идет по более короткому пути, а ставка транзита там на 20% ниже. В итоге транспортировка газа по СП-2 обходится газовому монополисту примерно вдвое дешевле, чем через Украину. Кроме того, «Газпром» владеет 51% акций оператора этого газопровода, компании Nord Stream AG, так что половину денег за транзит по этому маршруту он фактически платит сам себе.

При транзите голубого топлива через газопровод «Ямал», проходящий по Белоруссии и Польши, складывается похожая ситуация: его тарифы где-то в три раза ниже украинского маршрута. Причем «Газпром» является единственным владельцем белорусского участка газопровода, а польский участок принадлежит совместному предприятию «Газпрома» и польской компании PGNiG, так что картина с «перекладываем расходов по карманам одного пальто» справедлива и для «Ямала».

Нетрудно понять, что в таких условиях переплата в пользу Киева из-за принципа «качай или плати» выглядит совсем не катастрофической: значительную часть штрафов «Газпром» отбивает за счет более экономичной транспортировки по «Северному потоку» и «Ямалу».

В 2021 году практика игнорирования транзитных возможностей Украины, которые чуть ли не в четыре раза превышали контрактный объем в 40 млрд куб. м в год, продолжилась. Несмотря на то, что спрос на газ в Европе за счет холодной зимы резко вырос, а «Газпром» увеличил экспорт за первые 3,5 месяца на 28%, Киев не получил ничего сверх положенных ему по контракту 110 млн куб. м в сутки.

При этом «Северный поток» и «Ямал» по-прежнему работали выше номинальной мощности: «Газпром» принципиально не стал докупать дополнительных объемов транзита через Украину.

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Европа подыгрывает России

В начале апреля последовал новый удар по транзитным амбициям Украины: Россия полностью перевела на «Турецкий поток» Сербию и Румынию, которые до этого эксклюзивно сидели на украинской ветке транзита.

Таким образом, «наступление на Киев» пошло и с юга, и теперь в зависимости от украинского транзита остались фактически только несколько стран: Молдавия и Словакия — полностью, а Венгрия, Чехия и Австрия — частично. Причем уже в ближайшее время этот список зависимых от Украины стран сократится до одной-единственной Молдавии, так как остальные европейские страны достроят необходимые им газовые перемычки от инфраструктуры «Северного» и «Турецкого» потоков.

Между тем, в первом отопительном сезоне 2021 года страны Евросоюза израсходовали рекордные 76 млрд куб. м российского газа, что значительно выше средних значений за прошлые годы. Из-за такой холодной погоды, которая покинула Европу только на днях, полноценный сезон закачки европейских хранилищ начался с опозданием почти на месяц — в конце апреля. И тут Украину опять оставили «с носом»: «Газпром» предупредил, что сезон закачки будет предельно жестким и что закачивать будут в первую очередь хранилища газа в Западной и Восточной Европе, а украинские хранилища — в последнюю очередь.

В сложившейся ситуации Киев практически утратил рычаги влияния на Москву. Даже без запуска СП-2 реальное значение Украины в российском газовом транзите уменьшается стремительно и бесповоротно. А после запуска нового российского газопровода через Балтику, чья мощность составит 55 млрд куб. м в год, даже остающиеся сейчас 40 млрд куб. м украинского транзита станут «историческим артефактом», который будет доживать положенные ему контрактные сроки.

Уже через три с половиной года Киев будет вынужден на равных включаться в борьбу за российский транзит. Причем исключительно на условиях России — без привычных шантажа, угроз и оскорблений.