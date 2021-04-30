Крокодил выбежал на футбольное поле во время тренировки клуба «Тороно»

Неожиданный гость прервал тренировку футбольного клуба «Торонто». Крокодил решил понаблюдать за игрой любимой команды. Футболисты, выступающие в MLS, не стали покидать поле и наблюдали за крокодилом, находясь в непосредственной близости от него. Аллигатор сначала отправился к электрокару, а затем сделал «скоростной рывок» в сторону игроков, чем напугал их.

Вынудить животное покинуть поле пытался водитель электрокара, а также сами футболисты, которые пробовали испугать рептилию мячом. Но тщетно — аллигатор продолжал лежать на газоне. В итоге страх футболистов сменился на восторженное недоумение, и они стали фотографироваться на фоне крокодила. Хищник, понежившись на солнце, вскоре самостоятельно покинул газон.