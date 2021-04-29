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«Не того полета фигуры»: Манукян о подпольном будущем штабов Навального в России

Общество
«Не того полета фигуры»: Манукян о подпольном будущем штабов Навального в России
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян прокомментировал ФАН решение Леонида Волкова закрыть сеть региональных штабов Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее появилась информация, что находящийся за границей фигурант уголовного дела Леонид Волков официально объявил о закрытии сети региональных штабов Навального, которую он возглавлял последние несколько лет. По его словам, это решение он принял в преддверии возможного признания экстремистскими организациями «Фонда борьбы с коррупцией»1, а также штабов Навального. В настоящее время блогер Алексей Навальный отбывает наказание в колонии по делу о мошенничестве.

В своем заявлении в соцсетях Волков объясняет решение о роспуске штабов Навального опасением уголовного преследования для всех, кто в этих организациях работает и кто с ними сотрудничает.

«Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил Волков.

Он считает, что часть региональных штабов закроются, но самые «стойкие» продолжат работу как независимые общественно-политические движения.

Волков распустил штабы Навального
facebook.com  / Леонид Волков

Комментируя это решение, Вадим Манукян отметил, что других вариантов у Леонида Волкова, по сути, не было и это решение вполне ожидаемое.

«Думаю, сейчас уже всем очевидно, что вскоре все структуры Навального с достаточно высокой долей вероятности признают экстремистскими организациями. На мой взгляд, как говорится, поделом, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Разумеется, у Волкова, который остался за старшего, нет иного пути, как распустить все существующие в стране штабы, иначе их руководители и сотрудники автоматом попадут под уголовные дела с приличными сроками.

Хочу сказать, что я доволен фактом, что Навальным и его командой занялись всерьез. Красную черту Навальный и Ко перешли уже достаточно давно. Именно по этой причине деятельность структур Навального уже приостановлена, а вскоре по решению суда очевидно будет запрещена».

Навальный отбывает наказание в колонии
Prt Scr youtube.com  / Интер Сторис

По мнению Манукяна, наивны те, кто думают, что штабы Навального смогут перейти на нелегальное положение и при этом остаться хоть сколько-нибудь эффективными.

«Заявление Волкова, что, мол, «сильнейшие выживут и станут еще сильней», — это просто хорошая мина при плохой игре, — говорит Вадим Манукян. — Думаю, никакого подполья у сторонников Навального не получится. Не того полета фигуры. Скорее всего, они просто растворятся в небытии».

Ранее прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». В документе, опубликованном находящимся за границей директором ФБК Иваном Ждановым, сообщалось, что в результате проверки надзорный орган пришел к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура потребовала до судебного решения о полном запрете деятельности в России этой организации.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный леонид волков манукян штабы навального
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