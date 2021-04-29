Российские банки направят 3,11 млрд евро на строительство «Арктик СПГ-2»

Москва, 29 апреля. Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорация ВЭБ и банк «Открытие» профинансируют проект «Арктик СПГ-2».

Сумма кредитования составит 3,11 миллиарда евро на срок 15 лет. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Сбербанка.

«Мы рады принять участие в таком масштабном и стратегическом проекте, как «Арктик СПГ-2»», — отметил зампредседателя правления «Сбера» Анатолий Попов.

Компания «Арктик СПГ 2» реализует строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и совокупной мощностью 19,8 млн тонн СПГ и до 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Участниками этого проекта являются «Новатэк» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).

Новая долгосрочная программа развития производства СПГ, которую утвердил кабмин, создаст дополнительные возможности для газификации регионов России. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.