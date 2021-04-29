Свидетели ДТП в Волгограде спасли жизнь водителя горящего мотоцикла

Волгоград, 29 апреля. Очевидцы ДТП с участием байкера в Волгограде оказали помощь мужчине и спасли ему жизнь. Экипировка гонщика загорелась в результате происшествия.

Водитель мотоцикла 29 апреля допустил опрокидывание транспортного средства на повороте во время движения по Первой продольной магистрали. После падения байк вспыхнул вместе с его владельцем. Очевидцы происшествия не растерялись и помогли мужчине потушить пламя. В сети появились кадры спасения гонщика.

Благодаря оперативным действиям прохожих 45-летний водитель остался жив. Позже попавшего в аварию байкера отвезли в одно из городских медучреждений. У водителя диагностировали травмы и ожоги тела.

Как стало известно ранее, дедушка с внуком спасли тонущего рыбака в Карелии. Как сообщалось, инцидент недавно произошел в Костомукше.