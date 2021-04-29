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Facebook, YouTube и Twitter рассказали сенаторам США о работе алгоритмов платформ

Политика
Facebook, YouTube и Twitter рассказали сенаторам США о работе алгоритмов платформ
pxhere.com

Вашингтон, 29 апреля. Топ-менеджеры Twitter, Facebook и YouTube во время слушаний в Сенате США рассказали, как работают алгоритмы подачи контента и рекомендаций на их платформах.

По словам председателя сенатского комитета по технологиям, защите частной информации и законодательству в этой сфере Кристофера Кунса, развитие технологий привело к росту влияния «алгоритмов социальных сетей» на повседневную жизнь людей. Член Демократической партии объяснил, что от алгоритмов зависит потребляемый человеком контент.

Вице-президент Facebook по политике в области контента Моника Бикерт заявила, что люди могут просматривать в своей ленте тысячи постов каждый день. Но у некоторых нет такой возможности, поэтому соцсеть использует процесс под названием «рэнкинг» (ranking — сортировка, ранжирование).

Директор YouTube по отношениям с государственными органами Александра Вейч заявила, что платформа использует алгоритмы, которые основаны на машинном обучении и анализе данных того, что ищет пользователь на видеохостинге.

Ранее политолог Марат Гогуадзе заявил о необходимости совершенствовать в России собственные социальные сети.

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