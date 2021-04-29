«Знай свое место!»: США властно одернули Украину по вопросу Минских соглашений

Официальный представитель Госдепартамента США 27 апреля сделал знаковое заявление по поводу минского формата переговоров. По мнению Штатов, «переговоры на минской площадке — это отличный миротворческий процесс».

Более того, по словам представителя Госдепа, «мы продолжаем поддерживать Минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины». Это заявление со стороны американского внешнеполитического ведомства можно расценить как некий «властный окрик» в адрес Украины. Суть этого окрика в том, чтобы Украина стала несколько более адекватной в своих публичных заявлениях.

Тогда же, 27 апреля, Энтони Блинкен, глава Госдепартамента, заявил, что Штаты надеются на «стабильные и предсказуемые отношения с Россией», а также выразил желание «стабильного диалога» с нашей страной. Однако в данном случае, стоит повториться, речь не столько про Россию, сколько именно про Украину и чрезмерную активность политических элит этой страны.

Слишком громкие заявления

Начать стоит с того, что несколько недель назад украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании «изменить» Минские соглашения, а также расширить «нормандский формат» переговоров, включив туда США. При этом украинская сторона отметила, что после снятия эпидемиологических ограничений лучше найти для проведения встреч по вопросу Донбасса какую-то иную площадку, нежели Минск, поскольку Белоруссия «занимает слишком пророссийскую позицию».

Важный момент заключается в том, что Минск в этом переговорном процессе, по сути, занимает позицию модератора. То есть вообще не важно, какую позицию занимает Белоруссия, она ее чисто технически в этих переговорах не может озвучить.

Включение же США в минский формат, мягко говоря, не радует сами Штаты. Потому что тогда и на Америку ляжет реальная ответственность за мирное урегулирование кризиса на востоке Украины. А таких проблем Вашингтон для себя не хочет, поскольку куда удобнее ограничиваться громкими заявлениями о желании мира на Украине и финансовой помощью украинским вооруженным силам. О чем более подробно будет сказано ниже.

В ответ на заявления Зеленского о пересмотре минского формата пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные инициативы являются «тревожным сигналом».

Тем более тревожно все это выглядит потому, что параллельно посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал заявление, в котором говорилось: «либо мы являемся частью союза — такого как НАТО — и делаем вклад в то, чтобы Европа была сильнее, либо у нас есть опция укрепляться самостоятельно, возможно, посредством того, чтобы опять подумать и о ядерном статусе». В переводе с дипломатического на русский это означает: «либо вы включаете нас в НАТО, либо мы начинаем создавать ядерные бомбы».

И вот от таких историй несколько шокированы были уже в США. Потому что именно Штаты в девяностые годы прошлого века приложили максимум усилий, чтобы все ядерное советское наследие перешло именно к России и не оставалось на Украине, в Белоруссии и Казахстане. С Минском и Алма-Атой договориться удалось довольно быстро. А вот Киев тянул с пересылкой ядерного арсенала довольно долго. Вплоть до 1998 года.

Федеральное агентство новостей /

Впоследствии первый украинский президент Леонид Кравчук вспоминал, что представители США в какой-то момент прямо заявляли ему, что если ядерные арсеналы не будут возвращены Москве, то речь пойдет не просто о санкциях, но о тотальной экономической и политической блокаде Украины.

Более того, Кравчук, говоря об этих предложениях США, от которых невозможно было отказаться, указывал на правильность политики Штатов. Поскольку, по его словам, по уровню военной инфраструктуры к концу девяностых если бы Украина осталась с ядерным арсеналом, то уподобилась бы «обезьяне с гранатой».

Очень странные маневры

Но это дела девяностых годов прошлого века. А в актуальных реалиях, то есть вот прямо сейчас на фоне всех этих украинских заявлений, к юго-восточным границам Украины стягиваются ВСУ. Более того, на линии военного соприкосновения украинской армии и ополчения ЛНР и ДНР побывал и президент Украины Владимир Зеленский, проведя там «смотр войск».

Более того, эта передислокация украинских вооруженных сил, как полагают эксперты, не только подготовка к возможным активным боевым действиям на границах с народными республиками, но и подготовка к масштабным учениям НАТО Defender Europe 2021. О чем ФАН сообщал ранее.

Естественно, что Россия в ответ на подобные маневры на всякий случай провела и свои маневры в районе Кубани и Крыма. Ну, и на всякий случай закрыла ряд участков черноморской акватории для прохождения иностранных военных судов до конца октября текущего года.

В ответ на эти действия уже представители США в очередной раз вспомнили о «российской агрессии» и призвали нашу страну эту «агрессию» прекратить, а параллельно президент Штатов Джо Байден заверил украинского президента в том, что «Америка поддерживала и будет поддерживать Украину», в том числе и в вопросах безопасности, а именно обороны.

Слова Байдена не разошлись с делом: комитет по международным отношениям Сената США на днях одобрил законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности. Этот проект предполагает выделение дополнительных 50 миллионов долларов к уже выделяемым 250 миллионам на военные нужды Украины плюс поставки неиспользованной американской военной техники и сверху выделение 4 миллионов долларов на обучение украинских военных по стандартам Североатлантического альянса.

Федеральное агентство новостей /

Для экономики США, да, в общем-то, и НАТО, это копейки. То есть это даже не столько поддержка, сколько ее публичная демонстрация. Однако уже на этом этапе некоторые российские военные эксперты предположили, что у ряда украинских политиков может случиться «головокружение от успехов» и горячее желание показать, что Украина является субъектом большой политики. Собственно, отсюда все заявления как Зеленского, так и посла украинского МИД в Германии. «Незалежные» элиты, получив деньги и слова поддержки и одобрения из Вашингтона, решили, что они являются самостоятельным политическим субъектом. Что было ошибкой.

«Хитрые комбинации» по-украински

Есть мнение, что Украина своими публичными политическими заявлениями провалила хитрую и многоходовую комбинацию Штатов. Дело в том, что США очень не хотят даже косвенно показаться инициаторами обострения конфликта на востоке Украины. А уж тем более если в этот конфликт будет втянута Россия. Отсюда вся риторика Америки о миротворческих усилиях и оборонительной поддержке Украины. В этой комбинации Украина — «жертва российской агрессии» и исключительно мирная страна.

Но тут сначала глава Украины заявляет, что его не устраивают мирные переговоры в Минске, и говорит о необходимости поменять и их суть, состав участников, да и сам формат. А потом представитель министерства иностранных дел этой страны говорит о том, что неплохо бы «маленькой мирной стране» обзавестись ядерным арсеналом. При этом в форме, крайне близкой к ультимативной: «либо вы берете нас в НАТО, либо мы подумаем о ядерных бомбах». То есть вся «хорошая миротворческая мина» Соединенных Штатов летит псу под хвост.

И вот это уже совершенно не устраивает Вашингтон, который и заявляет о приверженности минскому формату переговоров и готовности к открытому и широкому диалогу с Россией, дабы осадить несколько зарвавшихся украинских спикеров.

В общем-то, суть проблемы здесь в том, что, как и было сказано выше, Украина в очередной раз, под весеннее обострение, не иначе, почувствовала себя полноценным самостоятельным политическим игроком. А это очень далекое от реальности представление. Поскольку сейчас эта страна не обладает, да и не должна обладать, по мнению «западных партнеров», хоть каким-то суверенитетом. И уж тем более не имеет права ставить ультиматумы, подобные словам украинского посла в Германии.

Более того, как показывает практика, любые попытки Украины сыграть в самостоятельную политику приводят к каким-то диким конфузам и ломают все стратегические «многоходовочки» этих самых западных партнеров.

Как получилось и в этот раз. Когда США рисовали образ «маленькой мирной страны», на которую давит «российский агрессор». Но эта маленькая мирная страна вдруг начинает рассуждать про ядерные бомбы.

В итоге мы можем наблюдать очередную «перемогу». Когда «большой американский брат» пока вежливо, но достаточно жестко осаживает Украину, заявляя, что переговоры продолжатся, что бы там ни думал по этому поводу украинский президент. Потому что Украину в большую политику никто не звал и видеть в ней не хочет. И при любых попытках самостоятельных заявлений со стороны официального Киева украинский политикум будут одергивать солидные люди из Вашингтона. Просто потому, что криптоколония со всеми своими шароварами, вышиванками и влажными мечтами о ядерном оружии должна знать свое место. И место это, мягко говоря, далеко не в первых рядах.