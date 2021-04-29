Сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет отечественные фильмы с 1 по 12 мая

Москва, 29 апреля. Сеть кинотеатров «Москино» объявила об акции в честь Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы. На больших экранах с 1 по 12 мая бесплатно покажут лучшие отечественные фильмы.

Одной из самых ярких картин в этот период станет лента «Белорусский вокзал», которую покажут с пленки 9 мая. Вход в зал будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте «Москино».

Особое внимание организаторы уделяют показу «Белорусского вокзала». Об этом сообщили в пресс-службе киносети. В этом году советскому фильму исполняется 50 лет.

«Показ фильма в «Художественном» станет первым показом в обновленном кинотеатре с пленки 35 мм и началом программы, посвященной показу лучшего советского кино», — объяснили в заявлении организаторы.

В России уже начали активную подготовку к празднованию 9 Мая. Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» уже стартовала в городах страны. Волонтеры будут бесплатно раздавать символ Победы и Героизма на улицах российских городов и стран СНГ.