Мужчина во время оккультного ритуала зарубил друга топором в Астрахани

Астрахань, 29 апреля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края. Его подозревают в убийстве знакомого во время оккультного ритуала.

По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Он отправился в безлюдное место, чтобы закопать их личные вещи. Подозреваемый взял с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края.

Во время проведения обряда друг высказался негативно в адрес жены погибшего. Между знакомыми завязалась драка и житель Красноярского края не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления. Правоохранители задержали мужчину. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

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