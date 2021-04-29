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Соловейчик предположил, что «навальнисты» продолжат использовать детей в своих целях

Общество
Соловейчик предположил, что «навальнисты» продолжат использовать детей в своих целях
Федеральное агентство новостей  / 

Провал несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального повлек за собой официальное закрытие штабов организатора «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией). Об этом сообщил соратник Навального Леонид Волков. В свою очередь политический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН оценил действия Волкова и рассказал, чего ожидать от «навальнистов» в дальнейшем.

По мнению эксперта, на сегодняшний день роспуск штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией) — совершенно логичное и обоснованное решение.

«Иного варианта действий для Леонида Волкова и его подчиненных действующее законодательство и не предусматривало. Так что все вполне логично и в данном случае основано на требованиях закона», — говорит Владимир Соловейчик.

Сторонники Навального могут продолжить использовать в своих целях интернет и детей
Федеральное агентство новостей  / 

Он также убежден, что роспуск сети штабов является простой формальностью, что не означает прекращения политической деятельности сторонников осужденного Алексея Навального. Антироссийское движение продолжит свою работу в избранном ими направлении. И в первую очередь, по мнению спикера, это будут те, кто, подобно Волкову, находится в эмиграции за рубежом. А пик активности придется на период проведения сентябрьских выборов.

«Думаю, Волков и его команда постараются в очередной раз запустить проект «умного голосования». Для этого сеть штабов и структур на территории РФ не шибко нужна. Все-таки «умное голосование» — это политический интернет-проект, хотя здесь весьма возможна блокировка соответствующих сайтов, ведь законодательная база для этого действия в текущем году вступила в силу», — отмечает Соловейчик.

Вне всякого сомнения, по словам политаналитика, Волков и его сторонники будут продолжать выступать против российской власти всеми имеющимися в их распоряжении способами.

Сторонники Навального могут продолжить использовать в своих целях интернет и детей
facebook.com  / Леонид Волков

И способы эти, увы, направлены в том числе на неокрепшие умы юной прослойки населения.

«Любые средства в случае Навального и Волкова означают использование любых интернет-технологий, в том числе, как показали январские события этого года, и направленных на детскую и юношескую аудиторию», — подытожил Соловейчик.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов отметил, что соратники отбывающего наказание в исправительной колонии в Покрове блогера, очевидно, испугались ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Он напомнил об иске, поданном 16 апреля прокуратурой города Москвы, о признании экстремистскими организациями «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Алексея Навального.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

оппозиция навальный волков соловейчик
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