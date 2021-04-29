«Этот день в истории». Что произошло 29 апреля, праздники, факты, люди

29 апреля отмечается Международный день танца. Этот праздник появился на свет в 1982 году с легкой руки Международного совета танца ЮНЕСКО, аккурат в день рождения «отца современного балета», французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра.

Именно в этот день в 1968 году на советские экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе». Главные роли в черно-белой картине исполнили легендарные Татьяна Доронина и Олег Ефремов.

29 апреля 1982 года навсегда вошло в историю Поднебесной: население Китая превысило миллиард человек. А чем запомнился этот день в 2011 году и причем здесь герцог Кембриджский и Кэйт Миддлтон? Подробнее — в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».